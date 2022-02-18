Белорусскому театру не разрешили показывать «Фигаро»
- 18.02.2022, 10:56
В чем причина?
Частному театру «Территория мюзикла» не дали разрешения на показ мюзикла-пастиччио «Фигаро». Об этом коллектив сообщил на своем официальном сайте.
— К сожалению, на наш запрос на разрешение провести 18 февраля мюзикл-пастиччо «Фигаро», ранее заявленный на 28 января, мы получили отказ — отметил коллектив.
Премьера этого спектакля состоялась в июле 2021 года. Мюзикл основан на пьесе Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро», его поставила режиссер Анастасия Гриненко.
На данный момент афиша «Территории мюзикла» пуста, ни одного спектакля не запланировано.
— В данный момент не располагаем информацией, когда мы сможем продолжить показ спектаклей, — отмечает «Территория мюзикла».
По информации zerkalo.io, никаких претензий к спектаклю нет. Управления культуры (в данном случае Мингорисполкома) в целом не дают никаких гастрольных удостоверений на показ спектаклей, поставленных не в государственных театрах.