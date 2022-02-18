В Минске начинают ремонт самого длинного и сложного моста 3 18.02.2022, 11:42

5,422

Он займет два года.

В Минске начинается ремонт моста на проспекте Жукова над железнодорожными путями. Этот ремонт откладывали уже два раза, в том числе из-за обрушения моста на Немиге. И займут работы по плану два года. При этом в городе не успели построить трассу-дублер, так что пробки обеспечены.

Там уже ведутся подготовительные работы, сообщил директор ГП «Гордорстрой» Сергей Панев.

— С 1 марта в районе производства работ изменится схема движения, — уточнил он.

Он добавил, что полностью перекрывать сооружение не будут, встречные потоки станут двигаться по одной половине путепровода, пока на второй будут вести работы. Первой закроют внешнюю часть путепровода, со стороны ТЦ «Outleto».

Мост уже собирались ремонтировать, но несколько раз сроки сдвигали. Сначала обещали, что ремонт начнется до конца 2021 года. Потом перенесли начало работ на январь 2022-го. Но из-за рухнувшего моста на Немиге работы снова перенесли.

Также прежний директор «Гордорстроя» Александр Ярошик утверждал, что за ремонт смогут взяться лишь после того, как запустят движение по 1-му городскому кольцу, чтобы избежать пробок. Но работы на кольце еще не закончены, твердых сроков запуска движения нет. Так что пробки будут.

— Построен он в 80-ые годы. Сложилось так, что его нужно ремонтировать. И подходы ввиду большого количества железнодорожных путей, технологически он достаточно сложный. И не хочется делать его еще сложнее. Но придется его ремонтировать по половинкам. И скорее всего с заменой существующих опор. То есть это будет фактически строительство нового путепровода. И к его реконструкции мы можем приступить, естественно, только когда запустим первое кольцо, чтобы не создавать коллапс, чтобы транспорт не простаивал в пробках, схема движения будет продумана.

У путепровода 180 балок, его называют самым большим и сложным в Минске.

Ранее Александр Дорохович говорил, что, городские власти рассчитывают, что выполнить ремонт удастся значительно быстрее, чем предусмотрено проектом: уложиться намерены в 24 месяца.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».