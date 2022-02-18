Диетологи назвали десять продлевающих молодость продуктов 18.02.2022, 11:56

1,564

Среди них — картофель.

Диетологи назвали 10 продуктов, которые способны продлить молодость организма и позволят чувствовать себя бодрее. Их слова приводит Fox News.

Диетолог Кара Ландау посоветовала обратить внимание на картофель, в котором содержится устойчивый крахмал. «Устойчивый крахмал не переваривается, проходя через желудочно-кишечный тракт. Вместо этого он ферментируется полезными бактериями, живущими в кишечнике. В процессе ферментации выделяются побочные продукты, которые улучшают реакцию организма на инсулин, что помогает предотвратить отложение жира в области живота», — сказала она.

По словам Ландау, еще одним продуктом с эффектом омоложения можно назвать неспелые бананы. В таком состоянии этот фрукт богат устойчивым крахмалом. Тем, кто не любит есть бананы, пока они не поспеют, диетолог предложила попробовать банановую муку, которую можно добавить в овсянку или смузи.

Диетолог Кайли Иванир рекомендует добавить в рацион артишоки. «Главные антиоксиданты и фитонутриенты в артишоках — это кверцетин, рутозид, галловая кислота и цинарин. Они необходимы для того, чтобы наши клетки оставались здоровыми и полными жизни», — объяснила она.

Иванир посоветовала чаще употреблять и гранат, поскольку он содержит большое количество витамина С, способствующего выработке коллагена, а также множество антиоксидантов, включая флавоноиды и антоцианы. Эти питательные вещества помогают защитить клетки организма от стресса.

Также в список продлевающих молодость продуктов вошли кефир, квашеная капуста, фасоль, ростки брокколи, черника и говяжья печень.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».