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Диетологи назвали десять продлевающих молодость продуктов

  • 18.02.2022, 11:56
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Диетологи назвали десять продлевающих молодость продуктов

Среди них — картофель.

Диетологи назвали 10 продуктов, которые способны продлить молодость организма и позволят чувствовать себя бодрее. Их слова приводит Fox News.

Диетолог Кара Ландау посоветовала обратить внимание на картофель, в котором содержится устойчивый крахмал. «Устойчивый крахмал не переваривается, проходя через желудочно-кишечный тракт. Вместо этого он ферментируется полезными бактериями, живущими в кишечнике. В процессе ферментации выделяются побочные продукты, которые улучшают реакцию организма на инсулин, что помогает предотвратить отложение жира в области живота», — сказала она.

По словам Ландау, еще одним продуктом с эффектом омоложения можно назвать неспелые бананы. В таком состоянии этот фрукт богат устойчивым крахмалом. Тем, кто не любит есть бананы, пока они не поспеют, диетолог предложила попробовать банановую муку, которую можно добавить в овсянку или смузи.

Диетолог Кайли Иванир рекомендует добавить в рацион артишоки. «Главные антиоксиданты и фитонутриенты в артишоках — это кверцетин, рутозид, галловая кислота и цинарин. Они необходимы для того, чтобы наши клетки оставались здоровыми и полными жизни», — объяснила она.

Иванир посоветовала чаще употреблять и гранат, поскольку он содержит большое количество витамина С, способствующего выработке коллагена, а также множество антиоксидантов, включая флавоноиды и антоцианы. Эти питательные вещества помогают защитить клетки организма от стресса.

Также в список продлевающих молодость продуктов вошли кефир, квашеная капуста, фасоль, ростки брокколи, черника и говяжья печень.

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