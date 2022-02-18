Семнадцать капель триметазидина 6 Телеграм-канал «Серпом По»

18.02.2022, 12:03

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Камила Валиева

Разбирательства по делу российской фигуристки Валиевой могут превратиться в сериал.

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворился объяснениями "как пальчики Штирлица оказались на чемодане русской радистки"

В мотивировочной части решения сказано, что незначительная концентрация препарата могла попасть в организм фигуристки через стакан, которым пользовались она и ее дедушка.

Мать спортсменки заявила, что тот регулярно возил внучку на тренировки, оставался на обеденный перерыв. В суде показали видео из его машины, где видна пачка с надписью "Триметазидин МВ".

Но WADA оказалась дотошнее Мюллера из советского сериала и в эту версию не поверила. Валиева не предоставила убедительных доказательств того, что препарат попал в организм случайно. Не предъявлено доказательств покупки, медзаписей, рецептов. Нет научных подтверждений того, что низкая концентрация триметазидина свидетельствует о случайном его употреблении.

МОК же уже приступил к решению вопроса об участии несовершеннолетних в Олимпиадах.

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