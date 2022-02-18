Попрошайка6
- Валерий Цепкало
- 18.02.2022, 12:10
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Вещи нужно называть своими именами.
Некоторые СМИ (видимо — по инерции) продолжают упоминать визит к российскому руководству укравшего выборы у белорусского народа самозванца как «переговоры». Настоятельная просьба называть вещи своими именами. Уже давно визит Лукашенко в Москву ничего общего не имеет с переговорами.
В ситуации, когда один клянчит деньги на свое содержание у другого, в любом толковом словаре имеет четкую формулировку — попрошайничество. Попрошайка поехал в Москву клянчить деньги на свое содержание.
Валерий Цепкало, telegram