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Попрошайка

6
  • Валерий Цепкало
  • 18.02.2022, 12:10
  • 5,520
Попрошайка
Фото: Getty Images

Вещи нужно называть своими именами.

Некоторые СМИ (видимо — по инерции) продолжают упоминать визит к российскому руководству укравшего выборы у белорусского народа самозванца как «переговоры». Настоятельная просьба называть вещи своими именами. Уже давно визит Лукашенко в Москву ничего общего не имеет с переговорами.

В ситуации, когда один клянчит деньги на свое содержание у другого, в любом толковом словаре имеет четкую формулировку — попрошайничество. Попрошайка поехал в Москву клянчить деньги на свое содержание.

Валерий Цепкало, telegram

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