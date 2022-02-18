Байден обсудит с трансатлантическими лидерами новые шаги по поддержке Украины 18.02.2022, 12:18

Джо Байден

Фото: Getty Images

Если не будет вторжения, на следующей неделе состоится встреча Блинкена и Лаврова.

На фоне растущей напряженности в кризисе вокруг Украины президент США Джо Байден намерен обсудить с союзниками дальнейшие совместные шаги. В числе тем телефонных переговоров, которые состоятся в пятницу, 18 февраля, - наращивание российских войск на границе с Украиной и дальнейшие дипломатические усилия, говорится в сообщении Белого дома, сообщает dw.com.

Помимо премьер-министра Канады Джастина Трюдо, в беседе примут участие лидеры Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии и Великобритании, а также представители Европейского Союза и НАТО, сообщил накануне офис главы канадского правительства.

В конце следующей недели госсекретарь США Энтони Блинкен планирует встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, если не будет "российского вторжения в Украину", сообщил в четверг представитель Госдепа Нед Прайс. По его словам, США предложили провести эту встречу, поскольку считают, что "единственным способом разрешения этого кризиса является дипломатия и диалог".

Блинкен обвинил Россию в подготовке нападения

Выступая на заседании Совбеза ООН 17 февраля, Блинкен заявил, что, по информации США, российские войска "готовятся начать атаку на Украину в ближайшие дни". При этом он обвинил Россию в том, что она "планирует создать предлог для вторжения", использовав для этой цели "фальшивую и даже настоящую атаку с применением химического оружия". "Россия может описать это событие как этническую чистку или геноцид", - подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

Он призвал российское правительство объявить "без каких-либо двусмысленностей или оговорок, что Россия не будет вторгаться в Украину". "Заявите об этом четко и ясно всему миру, а затем продемонстрируйте это, отправив свои войска, свои танки и самолеты обратно в казармы и ангары, а своих дипломатов за стол переговоров", - сказал Блинкен. По его словам, он направил письмо главе МИД РФ с предложением встретиться в Европе на следующей неделе.

Конфликт вокруг Украины

В последние месяцы отношения между Россией и Западом резко обострились из-за концентрации российских войск на границе Украины. В конце 2021 года появились первые сообщения о том, что РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих. Запад полагает, что Россия готова к новому вторжению в Украину и грозит ей жесткими ответными санкциями. Москва отрицает наличие таких планов и обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.

Целая серия международных переговоров и визитов западных политиков в Москву с целью разрядить ситуацию и добиться дипломатического решения конфликта не принесли конкретных результатов.

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