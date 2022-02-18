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Многокилометровая колонна российских военных в Беларуси повернула в сторону украинской границы

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  • 18.02.2022, 12:36
  • 6,020
Многокилометровая колонна российских военных в Беларуси повернула в сторону украинской границы

Видеофакт.

Многокилометровая колонна российских военных под Бобруйском повернула в сторону Речицы и Мозыря.

Об этом сообщает телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

«В военном обозе — машины с топливом, людьми и военной техникой, и они явно едут не к российской границе», — отмечают очевидцы.

Напомним, что сегодня Путин должен объявить решение насчет российских войск, находящихся на территории Беларуси.

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