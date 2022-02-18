The Economist: Путин загнал себя в угол 1 18.02.2022, 12:37

1,994

Угроза вторжения в Украину подрывает Россию изнутри.

На мгновение эта новость показалась обнадеживающей. Во время выступления 14 февраля президент РФ Владимир Путин ответил «хорошо» на слова своего министра иностранных дел о том, что дипломатия с Западом должна продолжаться. Через день Министерство обороны России заявило, что часть военнослужащих, размещенных на границе с Украиной, будут выведены после завершения военных учений. Западные чиновники и финансовые рынки поначалу вздохнули с облегчением. Но, к сожалению, вскоре разведка показала, что российские силы, наоборот, укрепляли свои позиции, приводит статью издания The Economist «Зеркало недели. Украина».

Многие западные чиновники обвинили Путина во лжи, еще более активизировав свои предупреждения о приближении российского вторжения. Даже если войска РФ отступят, этот кризис продлится еще долго. И, что бы ни произошло, вторжение или отступление, Путин уже нанес ущерб своей стране.

Западные аналитики отмечают, что Путин стал центром мирового внимания, пытаясь доказать, что Россия имеет влияние. Он дестабилизировал Украину и попытался убедить всех в том, что будущее Киева в его руках.

Путин все еще может выиграть уступки от НАТО для избежания войны. А дома он подчеркнул свою власть, поэтому смог отвлечься от экономических трудностей своей страны и репрессий против оппозиционных лидеров, таких как Алексей Навальный, которого на этой неделе в очередной раз судили.

Но эти достижения сомнительны. Даже если Путин и получил временное преимущество, в долгосрочном и более стратегическом смысле он потерял позиции.

Во-первых, Путин усилил своих оппонентов. Во главе с президентом США Джо Байденом, который в свое время назвал Путина «убийцей», Запад согласился на более жесткий пакет санкций, чем в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым. Альянс НАТО, который раскритиковал президент Франции в 2019 году, нашел новую цель в защите своего фланга, приближенного к России. Германия, поспешно поддержав новый газопровод «Северный поток-2», признала, что должна бороться с зависимостью от российского газа, а вторжение РФ уничтожит проект. Если Путин ожидал, что Запад вяло отреагирует на его угрозы, он ошибался.

Украина действительно пострадала. Но кризис также подтвердил курс Киева на Запад. Правда, Путин фактически получил гарантию, что Украина не вступит в НАТО в ближайшее время, но членство в Альянсе на самом деле всегда было достаточно отдаленной перспективой для Киева.

Более важно то, что Украина пользуется беспрецедентной дипломатической и военной поддержкой Запада. Такие связи, созданные в кризис, не будут разорваны, даже если российские силы отступят. Опять же, это противоположное тому, чего хотел Путин.

Глава Кремля поставил вопрос безопасности Европы на повестку дня, включая дискуссии по ракетам и военным учениям. Но такие диалоги были бы в интересах всех стран, потому что они уменьшают риск конфликта. Если беспроигрышные для всех сторон переговоры считаются победой Путина, пусть их будет больше.

Наиболее интригующие неудачи Путина – дома. Россия пыталась построить «экономику-крепость». Она увеличила свои финансовые резервы и снизила их долю в долларах. РФ ослабила зависимость своих компаний от иностранного капитала и упорно работала, чтобы создать собственный «технический сектор» (все от микросхем до собственной сети Интернет). Кремль также обратился к союзничеству с Китаем в надежде найти альтернативного покупателя для энергоносителей, которые все еще являются основным источником иностранной валюты для РФ.

Хотя эти действия снизили потенциальный ущерб от западных санкций, они не устранили его. ЕС все еще занимает 27% всего российского экспорта, Китай примерно вдвое меньше. В условиях серьезного конфликта экономические санкции приведут к изоляции финансовой системы России. Ограничения импорта с Запада создадут огромные трудности для российских технологических компаний.

Путин может либо жить с этой взаимозависимостью от Запада, либо еще больше сблизиться с Китаем. Однако сближение с Пекином обрекло бы Россию на роль младшего партнера страны, считающей Москву лишь дипломатическим союзником и отсталым источником дешевых товаров. Это вряд ли понравится Путину.

Такой союз автократов получит психологическую цену внутри России. Это бы продемонстрировало зависимость Путина от силовиков, ведь он видит в украинской демократии и углублении связей с Западом угрозу собственной способности контролировать и грабить Россию. Это было бы еще одним знаком для либеральных капиталистов и технократов в России. Они бы просто покинули страну. Застой экономики и недовольство населения могут перерасти в противодействие, которое Путин, вероятно, встретит с повышенной жестокостью.

А что если Путин, даже учитывая все это, вторгнется в Украину? Такое развитие событий может быть результатом этого кризиса. Буквально на этой неделе Госдума России призвала Путина признать незаконные вооруженные формирования на Донбассе, добавив еще один спусковой механизм, который Путин мог бы использовать против Украины.

Кроме опустошения Украины, война нанесет России больший вред, чем кажется на первый взгляд. Запад активизируется и попытается отказаться от российского газа, а Путин станет изгоем. В краткосрочной перспективе Россия пострадает от санкций.

Путин сам загнал себя в тупик. Он мог бы вывести войска. Но отступление сейчас, когда его амбиции разрушены, может привести к нападению позже. Запад имеет шанс повлиять на этот судьбоносный выбор, резюмирует издание.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».