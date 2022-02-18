«Олимпиада в Пекине запомнится лишь покаянными видео спортсменов» 2 18.02.2022, 12:38

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Команду и чиновников не ждет триумфальное возвращение домой.

Сегодня для белорусских спортсменов завершились зимние Олимпийские игры в Пекине. Это совершенно не наша тема, если бы не несколько «но», пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Команду и чиновников не ждет триумфальное возвращение домой. Уже готовятся «отмазки» и предложения по наказанию виновных в не самом лучшем выступлении.

Стандартные фразы «остановился в шаге от медали», «не выдержал психологического давления» перемежаются с не менее стандартными «не оправдал доверия», «не проявил волю к борьбе». Аналогичный подход Минспорта готово применить к тренерам и федерациям.

Сам министр предусмотрительно в Пекин не летал, хотя мог бы. Это такой трюк, чтобы хоть как-то себя дистанцировать. В отличие от других «туристов» - мол, экономил деньги, не делал вид, что как-то помогает команде. В общем, находился в резерве. А в реальности просто - на безопасном расстоянии.

Майк говорит, что настроения в Минспорта грустные. Это не худшая белая Олимпиада для Беларуси, но точно худшая за последнее время (опередили даже Австралия с Новой Зеландией). Две серебряных медали вместо уже привычного золота в двух остающихся традиционными для Беларуси видах спорта - фристайле и биатлоне. Уже готовятся списки тех, кто должен нести «персональную ответственность».

И можно было бы все списать на неких загадочных врагов, но не в этот раз. Серебро Анны Гуськовой - это результат многолетнего труда Анны, всей команды и Николая Козеко, которого отстранили от работы по политическим причинам. Серебро Смольского - абсолютно заслуженное, но скорее из разряда приятных сюрпризов.

К сожалению, в Минспорта не сильно понимают, что мир зимних видов тоже не стоит на месте - новые виды спорта и новые дисциплины в старых. До новых просто никому нет дела - нужно создавать школы. Да и молодежные они, свободу любят. Тут с идеологией будет сложно.

Биатлон будет дальше жить своей особой жизнью под протекторатом КГБ. Фристайл продолжит попытки угнаться за миром исключительно в акробатике, но настроение уже совершенно не то.

Запомнятся Игры лишь покаянными видео спортсменов, которые после волны критики и грустных мемов, отражающих белорусскую действительность, прекратили показывать (но не снимать). Еще будут помнить скандал вокруг Андриюк и Долидовичей.

Ситуация в спорте - отражение всего того, что происходит в стране. Все держалось на относительно аполитичных профессионалах, успехи которых так любило себе приписывать начальство, раскладывая гонки и заплывы. Теперь будет порция незаслуженных унижений от того же начальства.

И это один шанс вспомнить про хотя чувство собственного достоинства и сказать всему этому «Нет!». Или хотя бы сказать «Нет войне!», как это сделали свободные спортсмены Герасименя и жители Рима.

Ведь именно запуганное молчание и равнодушие могут привести к такому финалу, когда мало не покажется всем.

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