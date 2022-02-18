Дело «Ryanair»: легендарный пилот обвинил режим Лукашенко в откровенной лжи 18.02.2022, 12:52

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Чесли Салленбергер

Герой «чуда на Гудзоне» сделал заявление для ICAO.

Легендарный авиапилот Чесли Салленбергер, представляющий США в совете Международной организации гражданской авиации (ICAO), раскритиковал действия белорусских властей во время посадки в Минске самолета Ryanair в мае 2021 года, пишет telegraf.by.

70-летний Салленбергер стал известен после того, как безопасно приземлил Airbus A320 на реке Гудзон в Нью-Йорке после чрезвычайной ситуации в 2009 году. В голливудской экранизации этих событий его сыграл Том Хэнкс.

«Тщательно каталогизируя многочисленные пробелы и расхождения в белорусской версии событий, выводы отчета ICAO не оставляют сомнений в том, что белорусские чиновники сфабриковали ложную угрозу взрыва, чтобы заставить пилотов рейса 4978 авиакомпании Ryanair приземлиться в Минске с целью задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги», — заявил Салленбергер.

Представлять США в ICAO будет пилот, предложивший лишить Беларусь права голоса. Это тот самый всем известный «Салли»

По его мнению, «белорусские официальные лица активно вводили в заблуждение экипаж рейса Ryanair 4978 и намеренно предоставили неполную информацию о предполагаемой угрозе. Кроме того, не удовлетворив просьбу экипажа связаться с операционным центром Ryanair, белорусские чиновники лишили экипаж ценного ресурса для оценки достоверности и срочности предполагаемой угрозы».

Салленбергер полагает, что белорусские чиновники «воспользовались профессионализмом, усердием и преданностью экипажа делу обеспечения безопасности своих пассажиров».

«Уловки и откровенная ложь белорусских чиновников были точно рассчитаны на максимальный эффект, вынудив экипаж рейса 4978 авиакомпании Ryanair оказаться в ситуации, когда единственным возможным вариантом была посадка в Минске — и все это с целью задержания и заключения в тюрьму независимого журналиста и его попутчика», — сказал он.

По его словам, создан «опасный прецедент, в результате которого экипажи международных рейсов теперь могут обоснованно сомневаться в том, что они могут положиться на авиадиспетчеров в плане получения точной и надежной информации и помощи».

«Мы еще не можем знать всех последствий наглого поступка белорусских чиновников для будущей безопасности и защиты международной гражданской авиации», — сказал герой «чуда на Гудзоне».

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