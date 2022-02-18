Госдума РФ разрешила кредитовать россиян под 292% годовых 10 18.02.2022, 12:58

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Депутаты считают, что облегчили участь граждан.

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий снижение максимального размера ежедневной процентной ставки по потребительским кредитам (займам), выдаваемым микрофинансовыми организациями (МФО), с 1% до 0,8% в день. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, пишет finanz.ru.

Также законопроект устанавливает максимальное значение полной стоимости потребкредита (займа) на уровне 292% годовых. Сейчас предельный лимит составляет 365% годовых.

Максимального размера всех платежей по договору потребкредита (займа) сроком до года до устанавливается на уровне 130% от суммы предоставленного кредита.

На фоне пандемического кризиса реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2020 года упали на 3,5%, а кроме того, отмечается значительный рост закредитованности населения, указывают авторы законопроекта.

«При установлении ограничения в 0,8% в день общая экономия заемщиков по процентным платежам по займам может составить порядка 5 млрд руб. в год, что окажет позитивное влияние на доступность финансовых услуг для населения и будет способствовать снижению долговой нагрузки граждан», - говорится в пояснительной записке. Анализ бизнес-моделей МФО позволяет сделать вывод о наличии у части компаний резервов для продолжения деятельности в условиях снижения процентной ставки, отмечается в сопроводительных материалах к документу.

Для обеспечения достаточного времени для адаптации бизнес-моделей профессиональных кредиторов к новым требованиям предлагается установить 90-дневный срок вступления в силу законопроекта, за исключением положения о снижении максимального размера суммы всех платежей по договору потребительского кредита (займа) сроком до года, которое вступает в силу 1 июля 2022 года.

Как сообщил Анатолий Аксаков, в ходе обсуждения законопроекта выдвигались разные предложения, в том числе снизить эту ставку до 0,5% ."Мы остановились на компромиссном варианте 0,8, который поможет, с одной стороны, снизить долговую нагрузку, закредитованность населения. Экономия для заемщиков составит около 5 млрд рублей, это очень серьезная цифра, и при этом снижение, плановое, уже третье по счету за 3 года - оно не разрушит рынок и позволит ему дальше функционировать,» - подчеркнул один из авторов законопроекта Константин Бахарев.

Как подчеркнул директор департамента микрофинансового рынка ЦБ Илья Кочетков, снижение ставки до 0,8% уже затронет 75% договоров займов, которые есть на рынке, это «уже значительнейшее изменение бизнес-модели будет по всему рынку фактически».

Госдума рассмотрит законопроект на заседании 22 февраля.

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