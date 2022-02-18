Белорусские биатлонистки провалились на пекинской Олимпиаде 14 18.02.2022, 13:09

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Фото: ТАСС

Они возвращаются с Игр без медалей впервые с 2010 года.

18 февраля у белорусских биатлонисток на Олимпиаде была последняя возможность попытаться завоевать медали. Однако в масс-старте Анна Сола и Динара Алимбекова выступили неудачно. На четырех огневых рубежах первая допустила 8 промахов (2+2+1+3), а вторая — 6 (1+1+2+2). Сола заняла 10-е место (уступила победительнице 1 минуту 39 секунд), Алимбекова — 12-е (уступила первому месту две минуты), сообщает "Еврорадио".

"Целилась в одну мишень — попала в другую", — Динара Алимбекова жаловалась на ветер, который "предательски дует в спину", и на солнце.

Масс-старт выиграла француженка Жюстин Бреза-Буше. Серебро у норвежки Тириль Экхофф, бронза у еще одной представительницы сборной Норвегии — Марте Ройселанд.

Впервые с 2010 года белорусские биатлонистки не завоевали на Олимпиаде ни одной медали.

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