Байден поставил Путина перед дилеммой 6 18.02.2022, 13:12

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фото: georgian.vda

Решающим «оружием» стали данные разведки.

Президент США Джо Байден поставил российского лидера Владимира Путина перед дилеммой касательно вопроса Украины. А решающим "оружием" стали данные разведки.

Поскольку Путин не ожидал, что, Байден поделится собранными данными со своими союзниками. Об этом пишет итальянский журналист Джанни Риотта в своей колонке для La Repubblica.

Он отметил, что "радикальная прозрачность" и оптимизм команды Байдена в отношении демократических ценностей ставят Путина перед трудной стратегической дилеммой: если он прервет отсрочку и вторгнется в Киев, он окажется международным преступником.

С другой стороны, если Путин сделает вид, что довольствуется туманным обещанием, что Украина пока не будет вступать в НАТО, то это станет не долгосрочной победой Байдена.

Вступление Киева в НАТО на данный момент вообще не стоит на повестке дня, но эффект путинского рейда есть, отмечает бывший премьер Швеции Карл Бильдт.

"Техника радикальной прозрачности состоит в том, чтобы делиться нашими данными с западными партнерами. Президент Байден и главные советники по безопасности каждые несколько часов проводят личные беседы онлайн с международными коллегами из Италии, Германии, Франции и Великобритании. НАТО никогда не было таким живым", — объяснил американский дипломат, который каждый день разговаривает с союзниками по украинскому кризису.

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