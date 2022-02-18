Социолог: После ухода Лукашенко от «ябатек» мало что останется

Социолог: После ухода Лукашенко от «ябатек» мало что останется9
- 18.02.2022, 13:22
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В этой группе каждый сам за себя.
Социолог Геннадий Коршунов, старший аналитик Центра новых идей, в интервью «Радыё Свабода» рассказал, что станет с «ябатьками» после ухода Лукашенко.
Социолог выделил в белорусском обществе три основные группы – «ядро протеста», «нейтралы» и «бастион Лукашенко»:
- Если смотреть внимательнее на ответы (в соцопросах), то мы увидим, что название «нейтралы» немного вводит в заблуждение. Ведь большинство этих людей поддерживает требования протестующих, под 60 процентов. «Ядро протеста» и «нейтралы» довольно близки.
Сейчас, несмотря на террор «ядро протеста» почти не изменяется или изменяется минимально. То, что спело десятилетиями, не сможет потухнуть.
С одной стороны, можно наблюдать определенный переход из «ядра протеста» к «нейтралам». Но принципиальный момент в том, что они никогда не перейдут к «ябатькам», они остаются противниками власти. И это та часть общества, которая будет ждать возможности высказать власти свое «нет». С другой стороны, провластная позиция вполне пассивная, «бастион Лукашенко» не способен ничего самостоятельно делать.
Судьба «ябатек», по мнению социолога, незавидна:
— Там смесь разных взглядов. Четких русскомирцев немного, тех, кто хочет полностью войти в Россию, — 5-7 процентов. Но, с другой стороны, у них остается консервативная ностальгия по «лучшему, что было» в Советском Союзе — бесплатная медицина, образование и так далее. Есть часть, что всегда за власть, какая бы та ни была.
Так что это такой «микс», коктейль, который скорее не цементирует своих поклонников, а разводит их на разные слои. Слои, которые, как я думаю, распадутся после ухода Лукашенко. Там каждый сам за себя, там нет никаких общих факторов или стержня, вокруг которого они могли бы объединиться. После смены власти от «ябатек» мало что останется.