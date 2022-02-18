Мнение: Москва раскачивает план В на Донбассе 1 18.02.2022, 13:32

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Что стоит за участившимися артобстрелами?

Сегодня с самого утра идут сообщения о том, что россияне начали артиллерийский обстрел нашей территории у линии разграничения на Донбассе. Из того, что удалось прочитать, обстрел ведется вдоль значительной части этой линии, начиная от станицы Луганской, на востоке, до Марьинки – в западном пригороде Донецка. Уже есть сообщения о пострадавших, хотя о погибших пока речи не идет, пишет на сайте defence-line.org украинский блогер Аnti-colorados.

Уже известно, что один из российских снарядов попал в детский садик во время его работы. То есть, внутри был персонал и дети. К счастью, никто не пострадал, но здание получило значительные повреждения. И тут вспоминается эпопея с школой в Беслане и то, какой вой тогда подняла российская пресса. А здесь – их войска ведут обстрел мирных населенных пунктов и – тишина. Более того, там пытаются выдать фото с пробитой стеной детского сада за свое, мол – он находился на их территории и его обстреляли ВСУ.

Здесь удивляться нечему. Удивительно то, что они гонят эту дичь с расчетом на то, что в Европе и США это кто-то сглотнет. Но они то же самое рассказывали и по поводу сбитого малазийского авиалайнера. Более двух лет они рассказывали о том, что самолет был сбит не то украинским штурмовиком, не то – украинским ЗРК. Даже "диспетчер Карлос" мамой клялся, рассказывая о том, что видел на радаре сначала летящий украинский штурмовик, а потом – летящий украинский комплекс ПВО Бук. До рассказа о том, что они летели в паре дело не дошло и то лишь потому, что у следствия оказались новые доказательства, которые поставили точку и на этих полетах, и на диспетчере Карлосе.

Но наиболее неприятным для Москвы оказалось заключение ОХЗО по факту применения в Сирии химического оружия. Мы об этом писали подробно, а здесь просто напомним о том, что в 2016 году в районе одного из госпиталей, куда свозили жертв бомбардировок населенного пункта, с вертолета сирийских ВВС были сброшены две емкости с хлором. Погибли безоружные люди и в общем, это была жуткая жуть.

Но тогда российская пропаганда раструбила о том, что хлор – не является оружием массового поражения и что купить его можно в любом военторге. По-горячему, они заявили о том, что противники Асада устроили инсценировку и просто позировали перед камерами, чтобы испортить его репутацию. Позже, когда независимые эксперты получил доступ к телам погибших и установили причину гибели – отравление хлором, российские СМИ тут же переобулись и стали наперебой рассказывать о том, что это противники Асада сами где-то раздобыли хлор и устроили атаку так, чтобы обвинить доброго и наивного Башара. Правда, с течением времени эту тему забыли и если сейчас к ней вернуться и задать вопрос о том, какой цели могли они добиться такой подставой, то рационального ответа на этот вопрос получить будет просто невозможно.

И вот примерно с месяц назад ОХЗО закончило свое расследование, в ходе которого получило массу доказательств того, что это было именно то, что было понятно с самого начала. Следователи получили как видео этого события, так и свидетельства очевидцев, но самое главное – в их руках оказались вещественные доказательства, в частности – часть корпуса одной емкости с хлором, которая использовалась при нападении.

Таким образом, вопросы о том, чем были отравлены люди, был снят полностью и окончательно, характер применения этой емкости – сброс с вертолета, не оставил сомнения в том, что это умышленное действие было изначально рассчитано как применение оружия. Ну а средство доставки – вертолет, был только у властей Сирии, а это значит, что были сняты вопросы о том, кто и зачем это сделал.

Так вот, все это укладывается в общую канву нынешних событий. Еще до нового года прошла утечка информации о том, что в качестве казус Белли для нападения на Украину должна была случиться провокация с применением хлора! Но как только ОХЗО опубликовала свой отчет, эта тема затихла, поскольку в таком случае будет виден почерк и вопрос о том, кто применил хлор в Сирии, может встать уже под другим углом. И вот сейчас мы видим, что Москва раскачивает какой-то план В или С. Так что будьте бдительны, сохраняйте спокойствие и пока еще можно чистите все, что нужно.

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