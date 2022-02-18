Позорные для Минспорта итоги Олимпиады в Пекине 11 18.02.2022, 13:45

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Беларусь в медальном зачете — ниже Новой Зеландии.

«Надо выложиться по максимуму и продемонстрировать всему миру, что белорусы умеют побеждать», – напутствовал атлетов Александр Лукашенко накануне Олимпиады, пишет «Салiдарнасць».

Но как раз с победами на этот раз пусто-пусто. Ни одной золотой награды из Пекина наши соотечественники не привезут. Даже у новозеландцев есть золото, как и еще у 20 стран. У нас – нет.

Давайте сравним нынешние результаты с предыдущими Олимпиадами:

Ванкувер-2010 – 1 золотая медаль + 1 серебряная + 1 бронзовая.

Сочи-2014 – 5 золотых + 1 бронзовая.

Пхёнчхан-2018 – 2 золотых + 1 серебряная.

Хуже, чем в Пекине-2022, было в Турине-2006, откуда белорусы вернулись с одним серебром.

А могло ли быть лучше?

Традиционно наши надежды опирались на биатлон и фристайл. Особенно большие ожидания связывались со стреляющими лыжницами: Анна Сола и Динара Алимбекова (на фото) впечатляюще начали сезон. Последняя в индивидуальной гонке на Олимпиаде была в одном выстреле от золота, но промах лишил её не только награды высшей пробы, а и вообще места на пьедестале. Сола круто провела гонку преследования, но до бронзы не хватило 10 секунд.

Биатлон стал бы полным разочарованием, если бы Антон Смольский внезапно не отстрелял, как робот, в индивидуалке у мужчин. Это позволило белорусу занять второе место в гонке.

Белорусский фристайл подходил к Олимпиаде в депрессивном состоянии. Из сборной убрали легендарного тренера Николая Козеко и лучшую отечественную спортсменку 2019 года Александру Романовскую – за критику насилия со стороны властей после президентской кампании. Оставшиеся притихли и продолжили работать, но удар по команде был нанесен слишком сильный.

Перед стартом наиболее реальным выглядел вариант, что с Игр-2022 наши фристайлисты вернутся вообще без наград, но удача все же улыбнулась и летающим лыжникам. Символично, что медаль завоевала Анна Гуськова, подписавшая письмо свободных спортсменов с требованием повторных президентских выборов в Беларуси.

В общем, из Пекина можно было вернуться с одним золотом или вообще без наград. Вышло что-то среднее.

Динамика выступлений белорусов на Олимпиадах свидетельствует о стагнации в национальном спорте. И речь не только о завершающихся зимних Играх. В Токио-2021 был показан худший в истории страны результат на летних ОИ – всего 7 медалей, из которых 1 золотая (батут).

Учитывая, сколь высоко стоит спорт в списке приоритетов нынешнего правителя Беларуси, можно говорить о неэффективности выстроенной под его руководством системы управления этой отраслью. Большинство видов находится в откровенном упадке (один только футбол чего стоит), и даже «фирменные» биатлон с фристайлом не дают тех результатов, что раньше.

Главным же поражением является то, что спорт, раньше объединявший белорусов, ныне разделяет. Многие болельщики радуются не победам, а неудачам тех атлетов, которые поддерживают действующую власть. Раскол в обществе настолько глубок, что даже Олимпиада не способна его затушевать.

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