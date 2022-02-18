В Беларуси запретили российские продукты 5 18.02.2022, 14:04

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Среди них — популярный соус.

В Беларуси запретили продажу нескольких продуктов российского производства, говорится на сайте Государственного комитета по стандартизации.

Под запрет попали томатный соус «Краснодарский» (ООО «Семилукский пищекомбинат») из-за повышенного содержания консервантов, солено-сушеный кальмар в кольцах (ООО «Витязь») из-за наличия в составе запрещенного консерванта, мороженое Pro Fit (ООО «Айс-Групп») из-за недопустимой комплексной добавки.

Мороженое «5 звезд» с заменителем молочного жира признали несоответсвующим требованиям технических регламнетов Таможенного союза. В составе продукта обнаружили 86,8% заменителя молочного жира от общего количества жира при норме не более 50%.

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