В Беларуси запретили российские продукты

В Беларуси запретили российские продукты5
- 18.02.2022, 14:04
- 6,748
Среди них — популярный соус.
В Беларуси запретили продажу нескольких продуктов российского производства, говорится на сайте Государственного комитета по стандартизации.
Под запрет попали томатный соус «Краснодарский» (ООО «Семилукский пищекомбинат») из-за повышенного содержания консервантов, солено-сушеный кальмар в кольцах (ООО «Витязь») из-за наличия в составе запрещенного консерванта, мороженое Pro Fit (ООО «Айс-Групп») из-за недопустимой комплексной добавки.
Мороженое «5 звезд» с заменителем молочного жира признали несоответсвующим требованиям технических регламнетов Таможенного союза. В составе продукта обнаружили 86,8% заменителя молочного жира от общего количества жира при норме не более 50%.