Стратегия Украины 5 Дмитрий Кулеба

18.02.2022, 14:11

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Дмитрий Кулеба

Чем займется новая ось Лондон-Варшава-Киев.

Новый формат встраивается в нашу широкую стратегию малых альянсов Украины — Люблинский треугольник, Ассоциированное трио, Квадрига с Турцией

Если согласиться, что интеграции в ЕС и НАТО — это частные случаи, меня всегда интересовало, почему мы постоянно просимся, чтобы нас куда-то взяли, если мы вполне можем что-то создавать сами и вести за собой. Поэтому когда я стал министром, начал реализовывать стратегию малых альянсов.

И вот мы сделали очередной шаг — 17 февраля официально положили начало и в Киеве новому трехстороннему альянсу Украины, Великобритании и Польши. Я благодарен британской коллеге Лиз Трасс и польскому коллеге Збигневу Рау за поддержку этой инициативы. Последние детали «дотачивали» буквально еще в течение дня. Но нам удалось, потому что мы трое хотели, чтобы нам удалось.

Я верю, что в исторической перспективе новая ось Лондон-Варшава-Киев внесет важный вклад в укрепление Балто-Черноморского пространства и создание новой геополитической реальности в нашей части Европы.

Конечно, на противодействие текущим вызовам сегодня идет все рабочее и личное время. Но жизнь — это не только решение сегодняшних проблем. Мы не забываем о долгосрочных, стратегических задачах Украины и продолжаем воплощать стратегию об активной внешней политике. Если из-за российских угроз мы откажемся от долгосрочного курса и позволим России затянуть нас в непрерывное реагирование на их требования и угрозы — мы никогда не сможем победить.

Только проактивные действия на долгосрочную перспективу способны коренным образом переломить ход этой гибридной войны. Создание нового трехстороннего альянса — именно такой шаг.

Новый формат встраивается в нашу более широкую стратегию малых альянсов Украины — Люблинский треугольник, Ассоциированное трио, Квадрига с Турцией. Система малых альянсов способна уже сегодня быстро решать конкретные проблемы. Усиливать обороноспособность. Воплощать выгодные экономические проекты. Развивать транспортную инфраструктуру. Укреплять энергетическую безопасность. Противодействовать совместно гибридным угрозам.

У участников этих объединений нет проблем с четким пониманием угроз и шагов, необходимых для эффективного противодействия этим угрозам. Здесь все на доверии и простом вопросе «Говори, что нужно делать?».

У нас есть стратегия, мы идем вперед. Мы в центре, а не на периферии. Кризис пройдет, а Украина останется сильная, с сильными альянсами.

Дмитрий Кулеба, «Фейсбук»

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