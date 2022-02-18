Стало известно, где в Минской области появятся новые «сюрпризы» для водителей 9 18.02.2022, 14:17

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Таких в Беларуси еще не было.

Первая в стране система контроля средней скорости заработала на территории Дзержинского района на трассе М1 Брест — Минск — граница РФ. Две камеры разместили на 307 и 314 километрах этой дороги, пишет МЛЫН.BY.

— В Дзержинском районе две камеры фиксации скорости на трассе М1 установлены на расстоянии шести километров одна от другой. Первая камера считывает и фиксирует государственный номер и марку проезжающей мимо нее машины, а также время проезда данного участка дороги. Затем через шесть километров то же самое делает вторая камера. В автоматическом режиме эти сведения передаются в центр фиксации правонарушений МВД. Средняя скорость конкретной машины определяется соотношением длины пути и времени, в течение которого водитель преодолел этот путь. Путь делим на время — получаем среднюю скорость движения и принимаем решение: нужно ли водителю отправлять «письмо счастья» с уведомлением о привлечении его к ответственности, — рассказал представитель ГАИ Минской области Андрей Гладкий.

Он также добавил, что ГАИ планирует внедрять такие новшества и на других участках автодорог. Например, следующий участок по контролю средней скорости оборудуют на трассе Р23 Минск — Микашевичи на территории Узденского района.

По словам представителя ГАИ, выбор участков связан с очагами концентрации дорожно-транспортных происшествий по причине превышения скоростных режимов.

Напомним, накануне в ГАИ сообщили, что система контроля средней скорости движения транспортных средств начала работать на дорогах Минской области, а в течение недели будет подключена по всей стране.

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