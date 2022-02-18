The Washington Post: У Путина все еще есть много вариантов 1 18.02.2022, 14:25

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Объявлять о победе еще рано.

В западных СМИ доминирует история, которая не позволяет создать яркие заголовки: Россия до сих пор не вторглась в Украину, вопреки распространенным сообщениям, подкрепленным упорными сообщениями американской разведки о том, что 16 февраля должно было стать днем, когда президент РФ Владимир Путин отдаст приказ о наступлении. Но объявлять о победе еще рано. Вокруг Украины до сих пор много российских войск, а у Путина все еще есть много вариантов. Невозможно читать его мысли, поэтому каждый, кто хочет точно знать, что глава Кремля собирается делать дальше, может высказывать только свои предположения, приводит статью The Washington Post «Зеркало недели. Украина».

Все знают о том, что Россия сделала в недавнем прошлом. И это дает намек, что Путин может делать в ближайшие дни и недели. Путин ведет долгую игру, направленную на подрыв украинского суверенитета и независимости, а также на то, чтобы эта стратегически важная страна подчинялась воле Москвы.

В последние два десятилетия Россия использовала все: от угрозы военных действий до вмешательства в экономику, политику и критически важную инфраструктуру в своей кампании против украинской государственности. Агрессия постоянна. Мнение о том, что РФ может безоговорочно вернуть аннексированную территорию, вызывает сомнения. Главный вопрос, который задают многие западные и украинские лидеры, заключается в том, сможет ли Путин захватить больше территории Украины военными средствами или, если он не сможет это сделать, насколько сильное давление начнет оказывать Москва на Киев другими методами.

В первые месяцы 2014 года, после Революции в Украине, которая свергла промосковского президента, РФ усилила свою кампанию насильственных операций. Российские войска, используя смесь обмана и запугивания, оккупировали Крым. Россия также разожгла войну на востоке Украины. Кроме ввода сил и техники на Донбасс, Москва также сохраняла значительное военное присутствие вдоль границ Украины, что создало реальную угрозу полномасштабного вторжения еще в 2014 году.

Это не означает, что Кремль попытается повторить именно тот сценарий, который использовал в 2014 году, но события прошлого напоминают, что РФ всегда может использовать угрозу вторжения как инструмент влияния. При этом Кремль блокирует варианты действий других стран, не только Украины, но и западных государств, призывающих к дипломатии.

Поддержка перспективы постоянной военной угрозы и увеличение ее интенсивности при необходимости держит Украину и Запад в состоянии обороны и заставляет сохранять баланс — из-за опасений, что любой военный ответ повлечет за собой большую военную агрессию со стороны РФ, такую, как полномасштабное вторжение, например.

В то же время Москва использует другие шаги, чтобы удерживать «жертву» в состоянии постоянной слабости. Одним из подходов является уничтожение военного потенциала «жертвы» путем наглых актов саботажа, как это было в Чехии в 2014 году и в Украине в 2017 и 2018 годах. В последние несколько дней украинцы сообщили о массовой волне кибератак — как раз то, к чему прибегала Россия в прошлом. Между тем, пропаганда Москвы продолжает атаковать Украину дезинформацией, призванной сбить с толку и дезориентировать страну.

Нынешняя угроза вторжения, по мнению РФ, была «спровоцирована» шагом украинцев к повышению своих военных возможностей, а именно закупкой турецких беспилотников, которые Киев до сих пор использовал только раз и вполне законно против боевиков на Донбассе. Россия незаконно оккупировала часть Украины. РФ сохраняет постоянную угрозу применения более высокой степени военной силы. И эта угроза усиливается каждый раз, когда Украина делает прогресс в своей способности защищаться.

РФ годами ведет войну против Украины политически, экономически и дипломатически. На политическом уровне Москва продолжает поддерживать агентов влияния, как внутри Украины, так и на Западе. С экономической точки зрения российское давление и угрозы против Киева оказывают губительное влияние на инвесторов, как внутренних, так и внешних, подрывая рост экономики. Новый газопровод «Северный поток-2» может забрать у Украины доходы от транзитных сборов в случае запуска.

Дипломатически Россия использовала минские соглашения и связанные с ними переговоры в нормандском формате, чтобы попытаться предоставить «особый статус» Донбассу и дистанционно контролировать политику страны.

Похоже, Кремль верит, что его постоянная война против украинской государственности и демократии сделает Россию сильнее. Но это ошибка. Как узнали Европа и Соединенные Штаты по горькому опыту, экспансионистские силы, нападающие на своих соседей, представляют опасность для всех. Стратегия постоянного давления против Украины, цинично используемая Москвой, со временем вызовет еще более широкую реакцию. Жители Запада напряженно наблюдают за действиями РФ и делают выводы, резюмирует издание.

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