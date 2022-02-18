«В аэропорт ее привезли в тюремной робе» 2 18.02.2022, 14:34

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фото: twitter.com

Брат политзаключенной Натальи Херше рассказал о ее освобождении.

Наталью Херше из тюрьмы привезли прямо в аэропорт, откуда она вылетела в Швейцарию. Она очень худая и выглядит изможденной. Ее брат Геннадий рассказал о встрече с ней.

«Наталья очень худая, настолько тонкая… Все волосы седые, только кончики белокурые остались. Говорила, что треть волос выпала. Но даже так она выглядит хорошо. Настроение позитивное. Выдержала», — рассказал ее брат Геннадий Касьян.

«Она улетела в Швейцарию через Стамбул — там ее встретит швейцарский консул и посадит на самолет в Цюрих, — говорит брат. — О том, что Наташу освободили и мы едем в аэропорт, я узнал в 8.30, когда приехал в посольство.

Меня пригласили в посольство, секретарь попросила взять документы Натальи, которые хранились у меня, но я абсолютно ничего не знал. Просто думал, что для чего-то понадобились документы.

А меня поздравили с освобождением Натальи и сказали, что через 15 минут выезжаем на машине в аэропорт в вип-зал. Туда привезли Наталью в бусике в тюремной робе.

Мы около 40 минут просидели в зале ожидания, правда, в присутствии должностных лиц, — отмечает брат. — Нас угостили кофе, чаем, конфетами.

Это очень неожиданно для меня. Позавчера был мой день рождения — это самый лучший подарок, который я мог получить в своей жизни», — говорит брат Натальи Херше.

В аэропорту Наталью Херше встречала и провожала посол Швейцарии Кристин Хонеггер-Золотухин.

Наталью Херше задержали 19 сентября 2020 года, она сорвала балаклаву с омоновца, который задерживал женщин на марше за свободные выборы. Позже ее приговорили к 2,5 годам колонии.

В тюрьмах и колонии Наталья Херше подвергалась издевательствам и пыткам, ее неоднократно бросали в ШИЗО.

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