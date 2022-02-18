Диетолог рассказала о рецепте полезного борща 2 18.02.2022, 14:48

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Такой суп будет более диетическим и будет лучше усваиваться.

Борщ необходимо варить не на мясном бульоне, а делать его вегетарианским. Это позволит сохранить в блюде все микроэлементы и клетчатку, делающие его полезным. Об этом врач-диетолог Елена Соломатина заявила в четверг, 17 февраля, сообщают «Известия».

По словам эксперта, говядину можно заменить мясом кур. В результате получится суп, который близок по вкусу к обычному борщу.

Диетолог уточнила, что борщ на курице является даже более диетическим и будет лучше усваиваться.

Для тех же, кто не представляет себе суп без мяса, медик порекомендовала отваривать говядину отдельно, а бульон выливать. Она подчеркнула, что современные способы выращивания и содержания скота вызывают массу вопросов у специалистов, поэтому лучше не рисковать. Отваренное мясо можно затем добавить в суп, сообщает телеканал «360».

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