Эксперт разоблачил криптомошенничество Лукашенко 18.02.2022, 15:01

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IT-юрист обнаружил важную ремарку в указе о «реестре виртуальных кошельков».

Все обратили внимание на создание специального реестра криптокошельков, которые якобы «использовались для осуществления противоправной деятельности».

— Но мало кто обратил внимание, что данным указом (№48 — ред.) устанавливается порядок наложения ареста на криптовалюту, что очень важно для держателей «крипты», — обращает внимание бывший следователь по экономическим и коррупционным преступлениям, IT-юрист Илья Рокач в экспресс-комментарии «Салідарнасці».

Специалист внимательно изучил тот самый указ Лукашенко №48 и выяснил, что будет с изъятой криптовалютой.

— Предположим, что в отношении некого гражданина возбуждено уголовное дело. В рамках проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что у него имеется криптокошелек, в котором хранится 1 BTC.

Получив пароль от криптокошелька (способы получения пароля мы оставим за рамками), органы получают доступ к криптовалюте. Следователь КГБ или СК в рамках возбужденного уголовного дела на основании ст.132 УПК выносит постановление о наложении ареста на криптовалюту, хранящуюся в кошельке.

Далее, на основании п.4 указа, криптовалюта в принудительном порядке под контролем органа, ведущего следствие, может быть обменена на денежные средства через криптообменник / криптобиржу, являющиеся резидентами ПВТ. В случае, когда обмен на денежные средства таким путем окажется невозможным, он может быть осуществлен без участия резидентов ПВТ (к примеру, Binance и пр.), а денежные средства будут переведены на банковский счет, контролируемый следственным органом, — отметил специалист.

Он уточняет, что учет криптовалюты и документирование всех действий при этом будут осуществляться следственными органами, вынесшими постановление о наложении ареста/изъятии криптовалюты.

— И если вдруг следствие не докажет вину гражданина и решит прекратить производство по делу, ему обязаны будут вернуть криптовалюту. Но тут есть нюанс! Возврат будет осуществлен по курсу на момент наложения ареста.

Допустим, криптовалюта, на которую был наложен арест, была реализована по условному курсу: 1ВТС = $40 тыс. При этом, даже если на день возврата этот курс уже составляет $70 тысяч, согласно п. 4.4-4.5 указа, возврат средств будет произведен в размере, не превышающем сумму, полученную от реализации криптовалюты.

А если при реализации с суммы сделки еще была снята и комиссия, то она тоже не будет возвращена, — констатирует специалист.

Что касается реестра адресов виртуальных кошельков, то он подтверждает, что органа, куда можно сделать запрос о наличии у человека криптокошелька, не существует.

— Силовые ведомства могут направить запросы белорусским криптобиржам/криптообменникам (их не так много) о предоставлении сведений об имеющихся кошельках/счетах интересующего их гражданина и быстро получить ответ.

Но, чтобы получить информацию о наличии у белоруса кошелька/счета в иностранных криптобирже/криптообменнике, требуется выслать международное поручение в установленном порядке, что может занять от 3 до 24 (и такое бывает!) месяцев, и всего лишь надеяться получить ответ.

Так что, скорее всего, при задержании человека силовики будут искать технику (мобильные телефоны/ноутбуки/ПК/аппаратные криптокошельки) и, если найдут информацию о наличии криптокошельков, будут пытаться получить пароль от такого кошелька, — заключает эксперт.

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