Стояние на Угре Игорь Яковенко

18.02.2022, 15:10

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Игорь Яковенко

Фото: RFE/RL

Разделит ли Путин судьбу хана Ахмата?

Перед тем как приступить к разговору по существу я вынужден вспомнить свое проклятое депутатское прошлое и выступить «по ведению», а точнее, в жанре объяснительной. Вот уже четвертое утро я мучаю вас, дорогие друзья, своим невнятным шамканьем в духе позднего Брежнева и унылой заставкой, скрывающей лицо в духе Гюльчатай. И то и другое амплуа мне не близко: первое по политическим мотивам, второе – по гендерным. Поскольку эта история, очевидно, продлится еще некоторое время и многие из вас, дорогие друзья, задают справедливые вопросы о причинах данного безобразия, творимого автором на канале, вынужден объясниться.

Первое: никто меня не бил и не травил. У меня банальный инсульт. Это неприятно и даже противно, но терпимо. Лечусь у того врача, который мне показался лучшим из рекомендованных. Так что все под контролем.

Второе. Я бесконечно благодарен вам, дорогие друзья за поддержку. За моральную - прежде всего, но и материальная очень к месту, поскольку хороший врач стоит денег, а этот – очень хороший. Всем огромное спасибо!

Третье. От многих из вас, дорогие друзья, поступили предложения не мучить себя и аудиторию и взять отпуск, посвятив его восстановлению. Или ограничиться текстовым изложением своих мыслей. Согласен. Мне и самому претит выдавать в «эфир» продукт такого низкого качества. Но, во-первых, отойти в сторонку, когда твоя страна с подачи этого сортирного ублюдка творит в мире и у себя дома такое похабство и паскудство – это физически для меня невозможно. Я за эти два года уже дважды выходил из строя в связи с ковидом и операцией. Превращаться в профессионального больного не хочу и не буду.

Решение ограничиться текстами я бы сам с удовольствием принял, поскольку прекрасно знаю, что пишу намного лучше, чем говорю. Я журнальный журналист, даже не газетный, а уж видео – это точно «не мое». Но сегодня мои тексты доступны одной-двум тысячам, а видео смотрят 60 десятков тысяч, а то и больше. Поэтому буду продолжать работать и восстанавливаться. Еще раз спасибо, дорогие друзья, за ваше тепло и поддержку, и разрешите на этом закончить объяснительную и перейти, наконец, к неизмеримо более важным делам.

Сначала две исторические рифмы.

Рифма первая. В этот день 23 года назад, 17 февраля 1999 года, Совет Федерации ратифицировал Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной, в котором закреплялся принцип стратегического партнёрства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. После оккупации Крыма и части Донбасса договор бы расторгнут по инициативе Украины. Россия же, устами Лаврова, заявляла, что не видит причин для расторжения договора о Дружбе со страной, на которую напала, отторгла и оккупировала две большие территории этой страны, ведет против нее агрессивную войну, в которой уже убито около полутора десятков тысяч украинских граждан. Помимо этого российский государственный телевизор ежедневно и круглосуточно ведет против Украины информационную войну, объявляя Украину – фашистской хунтой, а ее граждан – недобитыми нацистами. Но договор и дружбе с «фашистской хунтой» расторгать Россия все равно не хотела.

Вторая историческая римфа более древняя. Событие, о котором идет речь состоялось 542 года назад в 1480 году и произошло за несколько сотен километров от границы нынешней Украины. Речь идет о «великом стоянии на Угре», в котором принимали участие войска хана Большой Орды Ахмата, а с другой стороны – войска великого князя Московского Ивана Третьего. В отличие от первой рифмы тут нет никакой идеи преемственности с конфликтом между Россией и Украиной, поскольку нынешняя Россия является исторической преемницей и Московского княжества и Большой орды, а Украина того времени территориально входила вместе с Беларусью, Литвой и частью западных земель сегодняшней России входила в состав Великого княжества Литовского, король которого Казимир Четвертый, был союзником хана Ахмата, но Ахмат от Казимира помощи не дождался, поскольку союзниками Ивана Третьего были крымские татары (!), которые напали на Каземира и отвлекли его от войны с Москвой. Так что тут рифма не исторической преемственности, а чисто ситуационная. В этой рифме Путин ведет себя как хан Большой Орды Ахмат, а князь Иван Третий, как бы это не было противно патриотам Украины, в своем стремлении избавиться от зависимости от Орды, ведет себя как нынешнее руководство Украины, используя в том числе и помощь самых разных союзников. Поведенческая аналогия со стоянием на Угре – в том, что собрав довольно значительные силы для разгрома, Ахмат постоял-постоял и уполз назад в Орду. Точно так же поступил и Путин 542 года спустя. Хан Ахмат стоял на Угре чуть больше месяца: с 8 октября по 11 ноября. Путин громыхал своими железяками у границ Украины примерно столько же. Правда, процесс отползания Путина с учетом некоторого военно-технического прогресса России по сравнению с Большой Ордой вполне может носить временный характер. В этом смысле танки и ВКС Путина имеют преимущества перед конницей Ахмата.

Но дальше в этой историческая рифма есть довольно неприятная для Путина заключительная строфа. Хан Ахмат прожил после конца стояния и своего отползания в Орду меньше двух месяцев, поскольку 6 января 1481 года злополучный хан был убит в результате внезапного нападения тюменского хана Ибака. Тут, разумеется, нет никаких прямых аналогий с судьбой Путина. Поскольку у хана Ахмата не было в распоряжении такого мощного ресурса как телевизор, который бы объяснил ордынцам, что стояние на Угре с дальнейшим отползанием является гениальным стратегическим замыслом гениального хана Ахмата под руководством которого Большая Орда станет еще больше, еще толще и прекраснее и вскоре восстановит Великую монгольскую империю от Японского моря до Восточной Европы…

Но даже наличие всесильного телевизора не избавляет Путина от вполне очевидных трупных пятен политического поражения, которые невозможно замазать никаким телевизионным гримом. И самые верные (а одновременно и самые глупые) путинцы уже издают какие-то протестующие звуки. В программе «60 минут» от 16 февраля ведущая Ольга Скабеева вдруг, посреди всеобщего хора «экспертов» комментирующих итоги «невторжения» и «предательства» неблагодарного Запада, которые ничегощеньки не дали за это «невторжение» Путину, издала отчаянный вопль смертельно раненой волчицы:

«Ну, и мы зачем тогда не вторглись?!»

Одинокий вой обманутой в своих священных имперских чувствах Скабеевой повис и растворился в воздухе студии, обитатели которой чувствовали то же самое оскорбление чувств, но выражать свои чувства вслух не решились поскольку оскорбителем на сей раз являлся персонаж, которого с легкой руки Симоньян принято называть «Начальник», а в дальнейшем с тяжелой руки православного на всю голову долларового миллиардера Малофеева, станет называться «Императором», ведь только в этом случае Российская империя, она же – Империя чести, сможет одолеть в исторической битве Ханаан, то есть Империю денег. Чего долларовый миллиардер Малофеев допустить, естественно, не может, и никому в телевизоре допустить не позволит…

Своим «стоянием» под Украиной с последующим «отползанием» Путин поставил в идиотское положение многочисленных теоретиков неизбежного расширения России, борьбу за лидирующую роль среди которых давно ведет неугомонных Сурков. В своей последней статье под названием «Туманное будущее похабного мира», перепечатанной на сайте «Эха Москвы», Сурков проклинает большевиков, заключивших в феврале «похабный» Брестский мир:

«Поразительно, но западная граница нынешней России почти буквально совпадает с той линией ограничения, на которую в 1918 г. малодушно согласились большевики после предъявления германского ультиматума».

После сего творец несостоявшейся «Новороссии» буквально умоляет Путина начать наконец войну чтобы спасти от страданий измученную в тесной, крошечной, фактически однокомнатной России:

«Как же иначе, если тесно и скучно, и неловко...и немыслимо оставаться России в границах похабного мира. Мы за мир. Разумеется. Но не за похабный. За правильный».

Может быть несколько причин, по которым человеку тесно, а также скучно, неловко и немыслимо оставаться в стране территория которой чуть ли не вдвое превышает территорию Китая, население которого в 10 раз больше российского и территорию США, в которых народу втрое больше чем в России. В самой большой стране мира человек может испытывать все эти чувства тесноты и немыслимости от отсутствия свободы и справедливости, от отвращения к похабству, но не к столетней давности Брестскому миру, а к современной путинской внешней и внутренней политике, которую Сурков помогал конструировать, а сейчас пытается вернуться во власть чтобы эта политика стала еще более похабной. Страдает душа Суркова не от «тесноты» российской территории, а от собственной духовной и идейной тесноты, сводящей величие страны к квадратным километрам. Помните того персонажа, которого изобразил Аркадий Райкин в миниатюре «Волшебная сила искусства»? Тот все бегал по квартире и причитал: «Мне метры нужны, ты понимаешь? Метры! Метры!». Разница в том, что персонаж Райкина притворялся убожеским быдлом, а Сурков им является на самом деле. А метры или километры в данном случае неважно…

На фоне внешнеполитического провала Путина, очевидного даже для таких оголтелых путинистов как Скабеева, крайне важно нанести сокрушительный удар внутрь России по условному «Воронежу». И таких внутренних целей было избрано несколько. Самой крупной и самой привычной целью был избран Навальный, позорнейшее судилище над которым стартовало в колонии аккурат в тот день, когда по прогнозам Запада должен был вторгнуться, а он взял и не вторгся, а наоборот отполз своими танками и ракетами вглубь России. Прямо как хан Ахмат со своей конницей вглубь Большой Орды. Но помимо Навального, который уже в тюрьме, вдруг объявилась крамола там, где ей категорически быть не положено – в армии, среди высших офицеров, пусть и отставных. Начало разгрома «военной оппозиции» я уже описывал ранее. Это было публичное покаяние «мятежного» полковника Ходаренка, который в программе «60 минут» долго рассказывал о том какой монолит из себя представляет высшее российское офицерство, готовое выполнить любой приказ Верховного Главнокомандующего и мгновенно уничтожить любого противника, а уж какую-то Украину и подавно. То, что совсем недавно тот же Ходаренок писал и говорил прямо противоположное, никого не смутило.

Теперь очередь дошла до главного «почтового голубя» военной оппозиции, до генерал-полковника Леонида Ивашова, который от имени Общероссийского офицерского собрания потребовал от Путина уйти в отставку. На разгром мятежного генерала послали уральского генерал-лейтенанта Тараса Исакова который дал отпор старшему по званию Ивашову, подорвавшему приоритет своего старшинства нападками на святыню – Верховного главнокомандующего:

«Я, если честно, поддерживаю президента России. Я бы на месте Ивашова таких заявлений не делал. Мы в таких ситуациях должны всегда объединяться вокруг нашего верховного главнокомандующего и поддерживать его, потому что он — гарант Конституции. Как генерал-лейтенант я не поддерживаю это заявление и считаю, что это популизм, который ведет к расслоению общества. Мы все носим погоны и должны прежде всего защищать свое отечество. У нас достойный президент». Конец цитаты уральского генерала Исакова.

В то же время сам генерал-полковник Леонид Ивашов, требовавший от Владимира Путина уйти в отставку, существенно откорректировал смысл своего требования публикацией еще одного материала, где Ивашов сообщает, что России «нужны волхвы, витязи и Сталин». Вот фрагмент этого материала:

«Мы [Партия дела] — единственная партия, которая может в союзе с интеллектом и святыми погонами остановить процесс уничтожения российской государственности. Нам нужны волхвы, витязи, Кулибины, и нам не хватает Иосифа Сталина. Его нужно ждать».

Полагаю, что весь миротворческий и протестный потенциал предыдущего заявления Ивашова был обнулен опытным аппаратчиком Арбатского военного округа, кадровым паркетным генералом Ивашовым вполне сознательно. Вместо того, чтобы заниматься публичным надеванием мусорного ведра себе на голову, как это сделал полковник Ходоренок, паркетный генерал-бюрократ Ивашов мудро отступил на заранее подготовленные позиции оголтелого сталиниста и мракобеса, каковые позиции сегодня в России не только не пресекаются, но с них и Путина критиковать дозволительно. Ну, а то, что Ивашов малость перебрал с критикой и договорился до требования путинской отставки, так дедушка старенький, ему простительно…

О том, что сталинизм в своих крайних репрессивных проявлениях сейчас в моде, свидетельствует тот факт, что Росатом заказал 15 бюстов сталинского палача Берии, на счету которого организация Катынского расстрела, депортации, а фактически геноцид народов России, включая крымских татар, ингушей, кабардинцев, чеченцев – Рамзан Кадыров, ау! что-то не слышно угроз и призывов к Росатому немедленно извиниться перед ним лично за увековечивание памяти палача чеченского народа… Понятно, что Росатом вспомнил о курирование Берией атомного проекта СССР. Непонятно только почему Берия? А не, например, академики Курчатов или Харитон, тот же Сахаров, которые создавали бомбу, а не курировали ее создание?

Еще одним ударом по внутреннему «воронежу» стало ужесточение цензуры до стадии маразма. Помимо пристального разглядывания татуировок на теле реперов, которым занялись российские правоохранители, утроило бдительность главное цензурное ведомство. Роскомпозор подал в суд на ростовский журнал "Prosodia" о поэзии за "матерную" цитату из письма Тургенева. Классик посмел использовать синоним слова «ублюдок». В переводе на язык Тургенева - "выблядок". Цитировать Тургенева - позор. Это ведь не дипломатическое "нам насрать", или цитирование президентом России матерных частушек…

В этом же ряду ударов по «внутреннему воронежу» можно считать и внезапный обыск у профессора Соловья, которого, якобы арестовали и увезли в СКР в качестве обвиняемого по статье 282 УК РФ. Это вранье распространяла контора Маргариты Симоньян RT. Вранье быстро было опровергнуто адвокатом Соловья Добрыниным, который вечером 16.02. сообщил «Эху», что «Никакого задержания не было. Они спокойно приехали в следственный комитет, где его допросили в качестве свидетеля. Валерий Соловей покинул СК, допрос завершен».

Обыск и допрос даже в качестве свидетеля дело все равно неприятное, но не такое, как фактически пожизненная тюрьма для Навального, так что «наезд» на Соловья можно расценивать как еще один способ напугать любую оппозицию, даже такую, мягко говоря, странную, как профессор Соловей, который своими постоянными «прогнозами» о смерти Путина в ближайшую пятницу фактически предлагает не только россиянам, но и всему миру расслабиться, запастись поп-корном и ждать на диване появления докторов Чейна и Стокса. Но в том состоянии, в котором находится Путин и его обслуга после поражения, невозможно исключить даже такого кажущегося невероятным события, как превращение объективно полезного Кремлю «оппозиционера» Соловья из свидетеля в обвиняемого. Проблемой для профессора вполне может стать та популярность, которой он так старательно добивался своими «прогнозами» и рассказами о шаманских жертвах орла и медведя, благодаря которым Путин непременно нападет на Украину вот прямо сейчас. Когда идет тотальная зачистка вполне могут под горячую руку зачистить и объективно полезных, такие случаи уже бывали и не раз. А такая зачистка уже идет полным ходом, поскольку Путин не отказался от внешней агрессии, она у него прочно засела в голове.

Одним словом, миру, а особенно Украине, не стоит успокаиваться и считать что Путин отполз вглубь России надолго. Изведет окончательно не только оппозицию, но и инакомыслие, и даже малейшие признаки мысли внутри страны, сотрет с лица Земли условный «воронеж», провозгласит себя Императором Империи чести и вперед на войну с проклятым Ханааном, Империей Денег, на роль которой вполне может подойти Украина.

Игорь Яковенко, blogspot.com

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