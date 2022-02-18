Еще более сильный ветер приближается к Беларуси 18.02.2022, 15:16

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Внимание синоптиков направлено к циклону «ZEYNEP».

Утром и днем в субботу ветер будут усиливаться до 17-24 м/с, местами, а по Брестской и Гродненской областям на большей части ожидаются порывы ветра до 25-30 м/с, пишет «Автогродно».

По Брестской и Гродненской областям на утро и день 19 февраля уровень опасности повышен до красного, на остальной части республики по-прежнему действует оранжевый уровень опасности, сообщает Белгидромет.

Как видно на спутниковом снимке, циклон «YLENIA», принесший на территорию Беларуси в четверг сильные ветры порывами 15-20 м/с, а местами и 21-22 м/с, отошел на Карелию, и сегодня днем наша страна окажется в его тыловой ветреной части. Ожидаются осадки в виде кратковременных зарядов мокрого снега с дождем. При этом местами, а по юго-западу республики на большей части территории еще сохранятся ветры порывами до 15-18 м/с.

Но сейчас внимание синоптиков направлено к циклону «ZEYNEP», который уже оформился и, согласно спутниковому снимку, располагается в районе Британских островов. Согласно сегодняшним расчетам, траектория его будет проходить несколько севернее: через юг Швеции на Эстонию и далее на Карелию.

В Беларуси ночью 19 февраля порывы ветра во многих районах страны будут достигать 15-20 м/с (оранжевый уровень опасности).

МЧС сообщает, что на карте – одна из прогнозных моделей порывов ветра, которая подтверждает: всем следует быть завтра внимательными и осторожными на улице, но особенно – жителям Гродненской и Брестской областей.

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