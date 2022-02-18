«Никто не захочет случайно стать разменной монетой» 18.02.2022, 15:26

Количество туристов в Беларуси явно поубавится.

Швейцария приняла участие в торговле заложниками по израильскому варианту, ценой косвенного признания легитимности синепалого, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Как-то это совпало еще с визитом синепалого в Москву. Это попытка поиграть в свою любимую игру - торговля на два фронта.

Проблема в том, что ни там, ни там нет иллюзий. Грамоты за заложника не есть готовность признать узурпацию власти. Декларация готовности сделать все, что угодно вплоть до признания «ЛНР/ДНР» - не есть верность.

Позиция Швейцарии не есть предательство. Союзником белорусов являются только сами белорусы. Сложно рассчитывать на помощь той же Украины, если нет внятной позиции даже не по Крыму, а по текущей ситуации и готовности помочь украинцам в очень сложный период военной угрозы.

Глобально такая торговля, как в случае с Херше, ничего нового не означает.

Выкуп заложника дипломатической победой может являться только в мозгу того, кто этого заложника захватил. Именно поэтому МИД Лакея просто подтвердил то, чем он сейчас является, не более того. А заодно еще раз продемонстрировали всему миру, что режим «не до законов» продолжается. Захотели – посадили, захотели – выпустили.

Количество туристов в стране процветающей стабильности явно поубавится. Никто не захочет случайно стать разменной монетой за грамоты, инвестиции, санкции или другой выкуп.

Запад (в лице Швейцарии) продемонстрировал, что судьба своих граждан их волнует больше, чем каких-то там, пусть и неплохих, белорусов, которые в 2020 году вспомнили, что они европейская нация, но перед ними еще долгий путь. Кроме того, Швейцария тем самым элегантно вписалась в конкурс за создание переговорной площадки по Минску. Хотя Вена и Берлин тоже не спят, но уже отстают. Варшава поняла все раньше других и строит забор на границе.

Тем не менее, мы безусловно рады тому, что Наталья Херше на свободе. Это образец действительно несломленного и некупленного духа настоящей белоруски. Пример того, как можно оставаться человеком с достоинством!

Но даже с освобождением Натальи хунта не могла обойтись без унижений - в аэропорт ее привезли в тюремной робе, а внешний вид Натальи является лучшим свидетельством того, что происходит в застенках белорусской хунты с людьми, которые туда попадают за свои убеждения. А ведь это ее еще «готовили» к освобождению.

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