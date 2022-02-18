«Я же не яхту у Абрамовича покупаю, а машину из недорогого сегмента» 6 18.02.2022, 15:33

8,194

иллюстрационное фото: DRIVEN

Белорус захотел купить авто за наличные и столкнулся со странной реакцией.

Читатель "Автобизнеса" Сергей хотел купить новый автомобиль и рассчитаться с дилером наличкой, уплатив полностью всю сумму одним платежом. Но банальная операция потребовала изрядно напрячься.

Откуда "налик"?

Сергей говорит, что столкнулся с удивительным случаем. В банке – партнере автосалона его сразу предупредили, что ему нужно будет предъявить документ, откуда у него столько денег на покупку нового автомобиля.

"В бухгалтерии предприятия мне выдали справку, из которой следовало, что за два года я заработал сумму больше, чем стоимость нового авто. Несмотря на это, меня попросили принести из банка справку о совершенных операциях по снятию наличных денег и платежам за прошедшие два года. При этом предупредили, что сведения передадут в налоговую инспекцию, поскольку стоимость автомобиля превышает некий порог для наличных средств, и что-то еще говорили про количество базовых величин. В связи с этим я подпадаю под действие некоего закона по борьбе с нелегальными доходами".

Сергею сказали, что если налоговая вдруг найдет "лишние" деньги и на них не будет документов, то с него высчитают повышенный подоходный налог с этой суммы.

"Менеджерам автосалона пришлось переписать договор купли-продажи автомобиля, в котором прописали аванс за автомобиль 50 процентов и затем остальную оплату 50 процентов. Первую часть суммы оплачивал я, вторую – моя супруга, – делится лайфхаком наш собеседником. – При этом жена писала заявление на имя директора автосалона с просьбой принять от нее часть суммы в счет оплаты по договору, заключенному между салоном и мною, и предоставила им же копию свидетельства о браке. Представляете, как пришлось выкручиваться? Удивительно, но это в любом банке такие правила, а все из-за закона о борьбе с нелегальными доходами".

С кредитами, трейд-ином и лизингом ситуация проще – люди с таким не сталкиваются, поскольку разово вносят не слишком большие суммы. Сергей же решил купить новый автомобиль за полную сумму – и возмущен:

"Я же не яхту у Абрамовича покупаю, а машину из сравнительно недорогого сегмента. Если у меня есть возможность купить ее сразу, то я иду и покупаю. Все просто на первый взгляд. Но теперь я понимаю, почему дилеры кредиты, лизинги и рассрочки своим клиентам навязывают".

Особый контроль

Наш читатель в своем рассказе имел в виду Закон РБ "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения". Такое название заставляет серьезно задуматься, стоит ли вообще покупать машины за "нал". Но и переводить деньги с зарплатной карточки на счет банка, обслуживающего автосалон, тоже невыгодно – взимается комиссия, причем значительная.

Согласно ст.7 вышеупомянутого закона есть операции с наличными на особом контроле. Например, если сумма равна или превышает 2000 базовых величин. Или если сотрудник банка подозревает, что платеж связан с легализацией доходов, полученных преступным путем, – тут вообще критериев по количеству базовых нет.

При наличии таких подозрений сотрудник банка обязан занести такую сделку в формуляр и направить его в орган финансового мониторинга, к которым в том числе отнесена и налоговая инспекция. Оттуда информацию могут послать уже в органы уголовного преследования, что, кстати, не является нарушением банковской тайны.

Справка Автобизнеса

Постановлением Совмина №367 установлена форма специального формуляра регистрации финансовой операции, а также утвержден справочник признаков подозрительности финансовых операций. Кто-то может удивиться, но к таким признакам отнесены в том числе:

необоснованная поспешность в проведении финансовой операции, на которой настаивает ее участник;

существенное (более чем в 3 раза) увеличение доли наличных денежных средств, поступающих на счет клиента, если обычными для его основной деятельности являются расчеты в безналичной форме;

досрочное (как правило, в течение 6 месяцев после получения) погашение кредита, полученного участником финансовой операции, если имеющаяся у банка в отношении этого участника финансовой операции информация не позволяет определить источник финансирования кредитной задолженности;

досрочное (в течение 6 месяцев после заключения договора) исполнение лизингополучателем в полном объеме обязательств по уплате лизинговых платежей.

Да, подозрительным может показаться в том числе и досрочное погашение кредита или лизинга, а это значит, что ситуацией могут заняться компетентные органы. Как вариант, и о нем упоминал Сергей, налоговая может запросить декларацию о доходах, и если цифры не сойдутся, то на сумму превышения расходов над доходами инспекция насчитает повышенный размер подоходного налога. В настоящий момент это 20% (пп.7.1 ч.7 ст.214 Налогового кодекса).

Поэтому нет ничего удивительного в том, что кто-то проявил заинтересованность большим количеством "налички" у клиента или размером его платежа.

Способ имеет значение

В разговоре с Сергеем мы вернулись к материалу, опубликованному на сайте на этой неделе. Некоторые читатели посчитали, что редакция Автобизнеса немного "не договорила". В чем суть вопроса? Покупатель пришел в автосалон и желает рассчитаться за автомобиль банковской картой, но в этом ему отказывают, мотивирую лимитом средств, вносимых через кассу, и отправляют платить в банк.

Указ №493 "О развитии безналичных расчетов"

1.1. при проведении физлицом расчетов за товары наличными платеж не может превышать 500 базовых величин (в настоящий момент 1БВ = 32 рубля). Это ограничение не распространяется на платежи, осуществляемые путем внесения наличных денежных средств непосредственно в кассы банков, небанковских кредитно-финансовых организаций и платежных агентов, для зачисления на банковские счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей...

То есть "налом" в кассу продавца (дилера) могут взять не более 500 БВ, а через кассу банка – сколько угодно. Но тут есть риск попасть на особый контроль, о чем мы говорили выше.

1.3. юридические лица и индивидуальные предприниматели при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг не вправе принимать платеж наличными денежными средствами, если сумма данного платежа превышает предельный размер в соответствии с подпунктом 1.1 настоящего пункта...

Но в той истории покупатель автомобиля хотел рассчитаться зарплатной картой именно с дилером через его кассу, а не кассу банка. Оплата автомобиля банковской картой – это безналичный платеж, и тут лимитов, как у "налички", нет. Остается добавить, что ст.9-1 Закона РБ "О защите прав потребителей" обязывает продавца предоставить право выбора формы оплаты, а не ограничивать его, мотивируя лимитом или отсутствием кассового аппарата, который, кстати, должен быть в обязательном порядке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».