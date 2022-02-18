У россиян не выдержали нервы 12 18.02.2022, 15:30

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Спрос на антидепрессанты и нейролептики в РФ взлетел.

Резкое повышение градуса госпропаганды и массированный поток новостей о возможной войне увеличивают уровень невротизации российского населения, толкая все больше и больше людей в зону клинической психиатрии, пишет finanz.ru.

В январе 2022 года, на фоне эскалации вокруг Украины и сильнейшего с холодной войны кризиса в отношениях Москвы с Западом, аптеки зафиксировали взрывной рост спроса на психотропные лекарства.

По данным DSM Group, продажи антидепрессантов взлетели на 43% и превысили 895 тысяч упаковок.

Спрос на нейроолептики, которые используются в том числе, чтобы гасить приступы шизофрении или маниакальные состояния у биполярных пациентов, подскочил на 35%, до 698 тысяч упаковок.

Россиянам требуется все больше лекарств по мере того, как в обществе фронтально увеличивается уровень страха, а в массовом сознании набирают силу практически все виды фобий - от нападения преступников до собственной смерти и мировой войны.

Совокупный уровнь тревожности населения в конце 2021 года достиг значений, близких к рекордам за все время наблюдений: он на 20% превышает средние показатели за период 1994-20 гг., показало исследование «Левада-центра» (признан иноагентом решением Минюста РФ).

При этом доля людей, которые боятся «мировой войны», стала беспрецедентной в современной истории страны: в этом признались 62% опрошенных. Для сравнения в 2008-м таких было только 30%, в 2015-м -43%, а в 2020-м - 54%.

Страх перед смертью также достиг максимума за время опросов - 42% признали такую фобию, что на 11 п.п. выше, чем год назад.

По индексу счастья, который ежегодно рассчитывает Gallup International, опрашивая людей, довольны ли они жизнью, Россия вошла в топ-5 мировых антилидировов: по итогам прошлого года более депрессивные настроения социологи выявили лишь в Афганистане, Гане, Ираке и Гонконге.

«Природа и интенсивность переживаемых массовых страхов <…> на первый взгляд кажется иррациональной, даже с учетом далеко не блестящего состояния отечественного здравоохранения, милитаристской риторики руководства страны, авантюризма внешней политики», - рассуждает социолог Лев Гудков.

На первый план выходят наименее рационализируемые и контролируемые отдельным человеком страхи, подчеркивает он: «С социологической точки зрения такие переживания представляют собой реакции на неопределенность институционального обеспечения наиболее важных условий повседневного существования, субъективное переживание зависимости от внешних сил».

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