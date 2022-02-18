«Пацан» Лавров предложил Западу разговаривать «по понятиям» 32 18.02.2022, 15:42

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Сергей Лавров

Глава российского МИД изъяснился на уличном жаргоне.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в жаргонной манере высказался о диалоге между Москвой и Западом, вспомнив фразу «пацан сказал — пацан сделал». Глава внешнеполитического ведомства заявил, что Россия будет добиваться, чтобы США и НАТО выполняли принятые на себя обязательства и данные обещания по вопросам безопасности, сообщает znak.com.

«Мы заинтересованы в том, чтобы подробнейшим образом разъяснить серьезность ситуации и объяснить нашим американским коллегам и всем их союзникам по НАТО, что мы не можем удовлетвориться обещаниями. Тем более что письменные обязательства, которые требуют от натовцев учитывать в полной мере наши интересы, даже письменные обязательства, не говоря про те устные гарантии, о которых президент России Владимир Путин не раз упоминал, оказывается, ничего не стоят. Так дело не пойдет», — сказал Лавров в интервью пропагандистскому телеканалу RT.

По словам главы МИДа, Москва будет добиваться, «чтобы все было честно». «Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие — «пацан сказал — пацан сделал». По крайней мере, «понятия» должны соблюдаться и на международном уровне», — подчеркнул российский министр.

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