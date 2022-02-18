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Пропагандисты похвастались «коротким столом» между Путиным и Лукашенко

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  • 18.02.2022, 15:51
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Пропагандисты похвастались «коротким столом» между Путиным и Лукашенко
Фото: ТАСС

Лучше бы промолчали.

Лукашенковские пропагандисты решили похвастаться тем, что между Путиным и Лукашенко сегодня был «короткий стол».

Напомним, во время встреч с европейскими политиками — Орбаном, Макроном и Шольцом — глава Кремля использовал длинный стол.

Агентство Reuters со ссылкой на источники пишет, что Макрон отклонил просьбу Кремля пройти российский тест на COVID-19, когда прибыл на встречу с Путиным. У французского президента был выбор — либо согласиться на российский тест и получить возможность приближаться к Путину, либо же довольствоваться социальной дистанцией.

«Мы очень хорошо знали, что это означало отсутствие рукопожатия и этот длинный стол. Но мы не могли смириться с тем, что они получат в свои руки ДНК президента», — добавил один из источников.

Получается, что никаких проблем с тем, чтобы отдать свою ДНК, у Лукашенко нет. Вот только стоит ли этим хвалиться — большой вопрос.

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