На Донбассе гуманитарный конвой ООН попал под обстрел российских оккупантов 18.02.2022, 16:21

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Обстрел был произведен из крупнокалиберного пулемета.

В пятницу, 18 февраля, гуманитарный конвой Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев, находясь на КПВВ Счастье в Луганской области, попал под огонь оккупационных сил РФ.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, обнародовав видео обстрела.

«Обстрел был произведен из крупнокалиберного пулемета (около 50 выстрелов), миномета 82 мм (три выстрела), гранатомета АГС-17 (10 выстрелов) из населенного пункта Веселая Гора. Четыре автомобиля из состава гуманитарного конвоя прошли КПВВ, люди были эвакуированы в укрытие. Восемь автомобилей остались в межпозиционной зоне», — рассказал генерал-лейтенант.

Никто из людей в результате обстрела не пострадал, однако инфраструктуре КПВВ был нанесен ущерб.

«Этот факт является очередным грубым нарушением российскими оккупационными войсками норм международного гуманитарного права и Минских договоренностей», — подчеркнул Залужный.

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