Мнение: Лукашенко — старая кукла Кремля, которую могут выбросить в любой момент 5 18.02.2022, 16:26

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Цепляться за него глупо и себе дороже.

Украинский историк Сергей Климовский в статье для «Обозревателя» выразил мнение, что Лукашенко скоро могут списать в утиль:

— Лукашенко наивно полагает, что он еще что-то значит в Беларуси и что он нечто большее, чем старая кукла Кремля, которую тот уже может выбросить в любой момент. Бессменный председатель колхоза с флагом Белорусской ССР верит в собственную незаменимость для Кремля, но забывает, что он не Кадыров, который поднял статус советской Чечено-Ингушской автономной республики до статуса выше, чем был у союзных республик в СССР. Лукашенко наоборот, опустил статус независимой Республики Беларусь до губернии РФ.

Поэтому Москве без Кадырова управлять Чечней будет сложно, а без Лукашенко она уже может спокойно обойтись. За Кадырова, если Москва захочет его устранить, поднимутся как минимум его силовики и еще кого-то мобилизуют, а в Беларуси уже никто не вступится за Лукашенко.

Если во время революционной волны 2020 г. Лукашенко был для советско-московской партии в Беларуси единственной опорой и надеждой, то за два года ситуация изменилась – он стал обузой даже для нее. Кремль тоже избавится от него с огромным удовольствием, и не будет это скрывать. В Москве о Лукашенко будут говорить также, как и о Януковиче, когда поняли, что цепляться за него глупо и себе дороже.

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