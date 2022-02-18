Сверхзадача Путина 5 Гарри Каспаров

18.02.2022, 16:34

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Гарри Каспаров

У диктаторских режимов остается только один вариант.

Сегодня речь идет не только об Украине, не только о том, удастся ли Путину откусить еще один кусок украинской территории. Сегодня речь идет о полном коллапсе всей системы безопасности и международного сотрудничества, которая выстраивалась начиная с конца Второй мировой войны. Мы оказались на рубеже, за которым могут начаться события совершенно неконтролируемые и непредсказуемые. Поэтому вопрос Украины, что произойдет сейчас в этом регионе, будет иметь самые далеко идущие последствия, которые отзовутся эхом во всех уголках планеты.

В заложниках оказался весь международный правопорядок, который поддерживал мир по крайней мере на территории Европы. В этом и заключается сверхзадача Путина — денонсировать этот миропорядок, потому что совершенно очевидно, что мир вступил в полосу новых взаимоотношений. Это раньше мог быть железный занавес: с одной стороны свободный мир, с другой стороны — мир несвободный. Сейчас "занавес" может существовать только на бумаге, поскольку при средствах современной коммуникации спрятаться невозможно. И у режимов диктаторских, режимов тоталитарных, режимов террористических нет возможности прятаться за этим железным занавесом и изолировать своих граждан от информационного потока.

Остается только один вариант — переходить в активное наступление и требовать от свободной части мира права на беспредел и совершение преступлений. Как минимум на своей территории, но Путину нужно гораздо больше. И именно это сейчас происходит с Украиной. Суверенитет Украины является для российского диктатора очень важной разменной монетой в его геополитической игре и в его желании заставить Запад капитулировать и признать право всех диктаторов и террористов вершить судьбы людей не только на своей территории, но и на той территории, которую они сочтут подходящей для своих устремлений.

Гарри Каспаров, kasparov.ru

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