Боевики «ДНР» заявили, что организовали массовую эвакуацию населения в Россию

Боевики «ДНР» заявили, что организовали массовую эвакуацию населения в Россию9
- 18.02.2022, 16:46
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Эвакуированных, как заявили боевики, разместят в Ростовской области.
На фоне возможного вторжения России в Украину боевики так называемой «ДНР» заявили, что организовали массовый централизованный выезд населения ОРДО в РФ, сообщает «Новое время».
Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин заявил, что эвакуированных разместят в Ростовской области.
По его словам, «в первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста».
Пушилин утверждает, что «временный выезд сохранит жизнь и здоровье».