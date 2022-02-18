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Боевики «ДНР» заявили, что организовали массовую эвакуацию населения в Россию

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  • 18.02.2022, 16:46
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Боевики «ДНР» заявили, что организовали массовую эвакуацию населения в Россию
фото: reuters

Эвакуированных, как заявили боевики, разместят в Ростовской области.

На фоне возможного вторжения России в Украину боевики так называемой «ДНР» заявили, что организовали массовый централизованный выезд населения ОРДО в РФ, сообщает «Новое время».

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин заявил, что эвакуированных разместят в Ростовской области.

По его словам, «в первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста».

Пушилин утверждает, что «временный выезд сохранит жизнь и здоровье».

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