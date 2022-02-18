В Новой Зеландии ученые нашли редкого детеныша акулы-призрака 18.02.2022, 16:56

Фотофакт.

Исследователи из Национального института водных и атмосферных исследований Новой Зеландии нашли редкого детеныша акулы-призрака. Его поймали на глубине примерно 1200 метров на возвышенности Чатем. Об этом сообщает УНН.

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«Можно сказать, что эта акула-призрак недавно вылупилась, потому что имеет полное брюхо яичного желтка. Это потрясающе. Большинство глубоководных акул-призраков, которых видели люди, являются взрослыми особями, о новорожденных сообщают нечасто, поэтому мы мало знаем о них. Глубоководные виды трудно найти, в частности, если взять акул-призраков, они, как правило, довольно загадочны. Мы просто не видим их достаточно часто», — рассказал ученый-рыбак из Национального института водных и атмосферных исследований Новой Зеландии доктор Брит Финуччи.

Исследователи возьмут у найденной акулы небольшой образец ткани и генетический образец материала тканей.

Справка

Акулы-призраки — хрящевые родственники акул и скатов, но они отличаются несколькими характерными чертами. Например, у них по одной жабре с каждой стороны тела.

Они могут вырасти почти до двух метров в длину в зависимости от вида. Их глаза защищены слоем ткани, из-за чего они светятся в темноте.

Как известно, эмбрионы акул-призраков развиваются в яйцевых капсулах, отложенных на морском дне. Молодые и взрослые особи могут иметь различные потребности в питании и среде обитания.

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