Аналитик поставил диагноз состоянию белорусского бюджета 18.02.2022, 17:12

Сергей Чалый

Фото: «Жизнь-малина»

По уровню заработных плат мы начинаем проигрывать уже всем соседям.

Что происходит с белорусским бюджетом? Аналитик Сергей Чалый в эфире «Белсата» оценил состояние нашей экономики:

— Эксперты прогнозируют, что при таких низких темпах роста доходов к политической эмиграции скоро добавится и экономическая. Теперь по уровню заработных плат мы начинаем проигрывать уже всем соседям.

Экономист привел данные за декабрь. Согласно им, средняя зарплата в Украине вплотную приблизилась к Беларуси, а по столицам — Минск уже превзошли. Так, в Киеве средняя зарплата составила 990 долларов, а в Минске, по Белстату, — 950 долларов.

— К тому же, мы понимаем, что у наших органов есть традиция завышать среднюю заработную плату, а в Украине ее, наоборот, занижают, по разным оценкам, процентов на 30, — отмечает Сергей Чалый.

Кроме падения уровня зарплат, экономист констатирует рекордное снижение пенсий.

— Снижение — это даже не слабенький рост. Они снижаются в реальном выражении, потому что повышение в прошлом году было всего одно, на 6%, а инфляция — 10%. Естественно, пенсия уменьшилась в реальном выражении. И это рекордное значение за последние пять лет! Мы возвращаемся в кризисные годы. Все предыдущие годы, с 2017, когда начинался экономический рост, пенсии росли в реальном выражении: в 2017 — на 1,2%, в 2018 —на 14,8%, в 2019 — на 8,1%, в 2020 — на 4,2%.

И если уменьшение темпа роста зарплат говорит о состоянии реального сектора экономики, где темпы роста и факторы будущего роста как бы постепенно пропадают, поясняет эксперт.

То, что происходит с пенсиями и пособиями, которые платятся из бюджета, — это диагноз состояния бюджета. Сам Минфин указывает на то, что приходится экономить, в том числе за счет пенсионеров. Также приходится экономить на поддержке реального сектора.

— А он без поддержки, особенно крупные промышленные предприятия чувствуют себя плохо. И эта экономия возвращается еще и тем, что реальные доходы в виде доходов от заработной платы, снижаются. Вот такая вот парадоксальная вещь, — заключает экономист.

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