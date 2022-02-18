BBC: В России действуют около 90 китайских НКО 3 18.02.2022, 17:20

Их не признают «иноагентами», несмотря на финансирование Пекина.

В реестр Минюста РФ включены более 90 некоммерческих организаций, созданных для развития и углубления российско-китайских отношений, заметила Русская служба BBC. Их не признают «иноагентами», несмотря на открытую финансовую помощь из Китая.

Из этих НКО 30% учреждены китайскими гражданами или компаниями из КНР, еще 27% имеют в учредителях и россиян, и китайцев. Некоторые из руководителей организаций публично отчитались об иностранном финансировании, однако ни одну китайскую НКО российские власти не признали «иноагентом», пишет издание.

— У нас с Китаем есть принципиальная договоренность — не вмешиваться во внутренние дела друг друга, это табу», — объясняет академик РАН и глава Приморского общества дружбы с Китаем Виктор Ларин. — Если бы китайцы пытались рулить политическими процессами, как западные организации, то точно такие же решения были в отношении китайских организаций.

Руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги Александр Габуев также отмечает, что невмешательство во внутреннюю политику друг друга — одна из движущих сил российско-китайского партнерства.

В качестве примера BBC привела небольшой московский «Центр русско-китайского гуманитарного сотрудничества и развития». Советник основателя организации — выходца из Китая Инь Биня — заявил, что центр не получает финансирование из Китая.

«Мы тогда были бы этими… агентами!», — отметил сотрудник.

При этом издание обнаружило в отчетах «Центра русско-китайского гуманитарного сотрудничества и развития» для российского Минюста, что организация получала иностранное финансирование: в 2017 году — 1,5 млн российских рублей, в 2019 году — еще почти 900 тысяч российских рублей.

Всего об иностранном финансировании отчитались четыре российско-китайских НКО, следует из реестра минюста. При этом помощь не обязательно должна быть денежной: «Камчатское общество дружбы с Китаем» провело в мае 2021 года в Камчатской краевой библиотеке день китайской культуры и передало туда книги, присланные генеральным консульством КНР.

В конце января президент России Владимир Путин поручил Минюсту до 1 мая проанализировать практику применения законодательства об «иноагентах» и «при необходимости» предложить изменения. В поручениях отмечается, что необходимо рассмотреть вопрос, касающийся исключения организаций из реестра НКО-«иноагентов».

В российский перечень НКО-«иноагентов» включили более 70 организаций. Среди них — правозащитный центр «Мемориал», фонд содействия защите прав и свобод граждан «Общественный вердикт», благотворительная организация помощи беженцам и мигрантам «Гражданское содействие» и другие. В России также существует реестр СМИ-«иноагентов» и аналогичный перечень с незарегистрированными общественными объединениями.

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