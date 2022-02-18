В Донецке звучит сирена гражданской обороны

В Донецке звучит сирена гражданской обороны10
- 18.02.2022, 17:31
- 7,428
Видеофакт.
После объявления о массовой эвакуации в Донецке завыла сирена.
Напомним, на фоне возможного вторжения России в Украину боевики так называемой «ДНР» заявили, что организовали массовый централизованный выезд населения ОРДО в РФ.
Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин заявил, что эвакуированных разместят в Ростовской области.
По его словам, «в первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста».
Пушилин утверждает, что «временный выезд сохранит жизнь и здоровье».