В Донецке звучит сирена гражданской обороны 10 18.02.2022, 17:31

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Видеофакт.

После объявления о массовой эвакуации в Донецке завыла сирена.

Напомним, на фоне возможного вторжения России в Украину боевики так называемой «ДНР» заявили, что организовали массовый централизованный выезд населения ОРДО в РФ.

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин заявил, что эвакуированных разместят в Ростовской области.

По его словам, «в первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста».

Пушилин утверждает, что «временный выезд сохранит жизнь и здоровье».

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