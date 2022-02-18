Путин поиздевался над Лукашенко, которого заставили сдать ПЦР-тест

Путин поиздевался над Лукашенко, которого заставили сдать ПЦР-тест17
- 18.02.2022, 17:42
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«Отпэцээрились?»
Сегодня Лукашенко прибыл в Кремль. Перед тем, как пожать белорусскому диктатору руку, Путин решил поиздеваться над ним.
«Отпэцээрились?» — спросил глава Кремля у Лукашенко.
Ранее европейских политиков, которые приезжали к главе Кремля, не подпускали к Путину, а садили за длинный стол.
Агентство Reuters со ссылкой на источники пишет, что президент Франции Эманнуэль Макрон отклонил просьбу Кремля пройти российский тест на COVID-19, когда прибыл на встречу с Путиным. У французского президента был выбор — либо согласиться на российский тест и получить возможность приближаться к Путину, либо же довольствоваться социальной дистанцией.
«Мы очень хорошо знали, что это означало отсутствие рукопожатия и этот длинный стол. Но мы не могли смириться с тем, что они получат в свои руки ДНК президента», — добавил один из источников.
Получается, что никаких проблем с тем, чтобы отдать свою ДНК, у Лукашенко нет.