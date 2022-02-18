Белорус целый год собирал монеты — и вот сколько накопил 13 18.02.2022, 17:57

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Фотофакт.

Необычными фото в соцсетях поделился минчанин Павел Дюсеков. Он целый год не тратил монеты — откладывал их на специальную полочку в шкафу. Недавно выложил квадрат из 2-рублевок — 10 рядов по 10 монет. Чтобы повторить такую фигуру, вам придется насобирать монетами 2000 рублей, пишет onliner.by.

Больше года назад Павел увидел по телевизору передачу, в которой мужчина сложил из монет квадрат. Минчанин задался целью сделать то же самое. Уверяет, что копил монеты «естественным образом» — никогда не просил продавцов специально дать сдачу мелочовкой. Отчасти помогла работа — парень предлагает экскурсии по Минску за «чаевые», а это чаще всего монеты.

Откладывал белорус не только 2-рублевые монеты, а всю мелочь, которая оказывалась в кошельке. Правда, сколько накопил рублевыми монетами и монетами достоинством 50 копеек, не считал. После того как сделал знаковое фото с квадратом из 2-рублевых монет, разбросал свое богатство по 3-литровым банкам и обнаружил, что свободного места еще очень много. Будет копить дальше.

— Сейчас я поставил задачу собрать три банки монет доверху. Думаю, когда соберу, машину смогу купить наконец. Там должна неплохая сумма накопиться. Мне кажется, в банку поместится тысячи 4, если мы говорим о 2-рублевых монетах. Так что эксперимент свой буду продолжать, у меня все впереди, — смеется Павел.

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