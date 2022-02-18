«Ник и Майк»: Режим отлучают от калия 1 18.02.2022, 18:13

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Проблема с транзитом более серьезная, чем это представлялось раньше.

Порт можно строить, но вопрос даже не даже не в деньгах.

Кратко из Москвы.

Стол маленький, потому что отпэцээрили по полной программе, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Встреча была краткая. Интересовали два вопроса.

Референдум. Москве важно, чтобы не было повтора августа 2020 года и волнений. Сам результат не так уж важен, потому что транзит состоится в любом случае. Иначе денег ни на что не видать. График достаточно жесткий. В апреле нужно принять закон о ВНС и двигаться в то кресло без совмещения. Именно это должен был подсветить вопрос Колесникова. Российский журналист негосударственного СМИ вернул синепалого к барьеру.

Проблема с транзитом калия более серьезная, чем это представлялось раньше. Порт можно строить, но вопрос даже не в деньгах. Вопрос во времени, необходимом на строительство. С учетом того, что строить будет крупный российский бизнесмен, то строят для себя. В перспективе нескольких лет синепалый так или иначе от калия будет отлучен.

Учения завтра проинспектируют. Синепалому покажут пункт и даже, возможно, дадут погладить красную кнопку. Ситуация с нажатием кнопки пока неоднозначная, но «ДНР» уже начала на всякий случай эвакуацию жителей в Россию.

Если все же нажмут кнопку, которая не завершит «учения», а совсем наоборот, то двигаться уже некуда.

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