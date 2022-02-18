Ученые рассказали, что ускоряет приход весны 18.02.2022, 18:20

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В северных странах весна теперь наступает быстрее — на деревьях раньше появляются первые листья.

Однако теперь ученые из Университета штата Огайо показали, что вклад в более раннее наступление весны вносит не только температура, но также и уменьшение количества дождливых дней в году. В предыдущих исследованиях и прогнозах ученые либо вообще не рассматривали этот фактор, либо учитывали общее количество осадков, но не частоту дождя, пишет Naked science.

Теперь ученые подсчитали, что снижение частоты дождей приведет к тому, что весна в северных странах каждое десятилетие будет наступать в среднем на 1-2 дня раньше, по сравнению с прогнозами предыдущих моделей. Результаты их работы опубликованы в журнале Nature Climate Change.

В ходе исследований ученые проанализировали информацию, собранную в регионах США, Европы и Китая, которые расположены над 30-м градусом северной широты. Данные включали в себя даты наблюдения первых признаков листьев на деревьях. Также авторы использовали спутниковые снимки, полученные в период с 1982 до 2018 года, на которых был зафиксирован момент, когда растительность начала зеленеть.

Полученную информацию ученые сопоставили с данными о количестве дождливых дней в каждом месяце на исследуемых участках. Оказалось, что по мере того, как под действием глобального потепления количество дождливых дней сокращалось из года в год, весна наступала раньше. Единственным исключением стали луга засушливых регионов, где отсутствие дождей, напротив, немного задерживало наступление весны.

Ученые предложили несколько возможных объяснений этой взаимосвязи. В первую очередь дождливые дни облачны, то есть растения получают меньше солнечного света, который стимулирует рост их листьев. Кроме того, отсутствие облаков связано с повышением дневной температуры, так как солнце лучше прогревает землю и воздух. В то же время ночная температура без облаков, удерживающих тепло, также будет падать быстрее. Этот температурный контраст сигнализирует растениям о том, что настало время распускать листья.

Эти выводы ученые использовали для создания новой модели, оценивающей время прихода весны вплоть до 2100 года. Существующие модели предполагают, что период появления листьев сдвинется на 5 – 10 дней к концу XXI века. Однако если принимать во внимание сокращение числа дождливых дней, прогнозы показывают, что каждое десятилетие весна будет наступать на 1 – 2 дня раньше, чем ожидалось.

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