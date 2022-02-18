Какие на самом деле зарплаты в регионах?
- 18.02.2022, 19:16
Белорусы показали расчетные листки за январь.
Подписчики телеграм-канала «Беларусь за МКАДом» поделились расчетными листками за январь на филиале УПТК ОАО «Стройтрест №25» в Барановичах.
Грузчик склада за полный рабочий месяц может рассчитывать только на 358 BYN ($139). Машинист козлового крана не получает даже 200 USD.
Если сравнить с зарплатой за май 2021 года, то она осталась неизменной — это же вам не цены в магазине и коммунальные платежи.
Как вам такие зарплаты в «социально-ориентированном» государстве?