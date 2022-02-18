В Беларуси завтра могут не работать банковские карточки 18.02.2022, 19:26

5,546

Почему?

«Банковский процессинговый центр» сообщает, что ночью может быть проблематично снять деньги в банкомате, заказать что-то онлайн или оплатить покупку в магазине, пишет «Онлайнер».

Дело в том, что с 2 до 4 часов ночи 19 февраля «Банковский процессинговый центр» будет проводить техработы на своем сетевом оборудовании.

«В указанный промежуток времени возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами Центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу Центра», — говорится в сообщении центра.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».