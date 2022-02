Постпред США при ОБСЕ: Количество военных РФ на границах с Украиной насчитывает уже около 190 тысяч 15 18.02.2022, 19:44

4,314

Майкл Карпентер

фото: usembassy.gov

Это самая значительная мобилизация сил в Европе со времен Второй мировой войны.

Общее количество российских военных на границах с Украиной, по подсчетам США, составляет от 169 до 190 тысяч, заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер во время выступления в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), передает U.S. Mission to the OSCE (перевод - zn.ua).

Данное количество, среди прочего, включает войска вдоль границы, в Беларуси и в Крыму, бойцов Росгвардии, а также подразделения пророссийских сил на востоке Украины.

"Это самая значительная мобилизация сил в Европе со времен Второй мировой войны", - сказал Карпентер.

