Киноман показал, как сегодня выглядят места съемок популярных фильмов и сериалов 18.02.2022, 20:30

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В его коллекции более тысячи работ.

Фанат кино из США по имени Пол Слэттери разыскивает локации из популярных фильмов и сериалов, чтобы показать, как они выглядят в реальной жизни. Американец фотографирует места съемок, а затем делает занимательные коллажи, пишет «Апостроф».

Свои работы парень публикует в Instagram, и на сегодняшний день на его странице более 600 публикаций. Он удовлетворяет любопытство всех киноманов, создавая невероятные подборки мест съемок тогда и сейчас.

В интервью Bored Panda Слэттери рассказал, что его самая первая поездка была в 2001 году по Техасу в поисках локаций одного из его любимых фильмов "Техасская резня бензопилой". С тех пор киноман побывал в более тысячи местах, и все фотографии, размещенные на его платформах, Пол сделал лично.

Комедия "Один дома"

Фото: instagram.com/thennowmovielocations

"Изгой"

Фото: instagram.com/thennowmovielocations

Назад в будущее"

Фото: instagram.com/thennowmovielocations

"Психо"

Фото: instagram.com/thennowmovielocations

"Форрест Гамп"

Фото: instagram.com/thennowmovielocations

"Убить Билла"

Фото: instagram.com/thennowmovielocations

"Форрест Гамп"

Фото: instagram.com/thennowmovielocations

"Крестный отец"

Фото: instagram.com/thennowmovielocations

"Форсаж"Фото: instagram.com/thennowmovielocations

"Кошмар на улице Вязов"Фото: instagram.com/thennowmovielocations

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