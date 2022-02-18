Киноман показал, как сегодня выглядят места съемок популярных фильмов и сериалов
- 18.02.2022, 20:30
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В его коллекции более тысячи работ.
Фанат кино из США по имени Пол Слэттери разыскивает локации из популярных фильмов и сериалов, чтобы показать, как они выглядят в реальной жизни. Американец фотографирует места съемок, а затем делает занимательные коллажи, пишет «Апостроф».
Свои работы парень публикует в Instagram, и на сегодняшний день на его странице более 600 публикаций. Он удовлетворяет любопытство всех киноманов, создавая невероятные подборки мест съемок тогда и сейчас.
В интервью Bored Panda Слэттери рассказал, что его самая первая поездка была в 2001 году по Техасу в поисках локаций одного из его любимых фильмов "Техасская резня бензопилой". С тех пор киноман побывал в более тысячи местах, и все фотографии, размещенные на его платформах, Пол сделал лично.