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Киноман показал, как сегодня выглядят места съемок популярных фильмов и сериалов

  • 18.02.2022, 20:30
  • 1,674
Киноман показал, как сегодня выглядят места съемок популярных фильмов и сериалов

В его коллекции более тысячи работ.

Фанат кино из США по имени Пол Слэттери разыскивает локации из популярных фильмов и сериалов, чтобы показать, как они выглядят в реальной жизни. Американец фотографирует места съемок, а затем делает занимательные коллажи, пишет «Апостроф».

Свои работы парень публикует в Instagram, и на сегодняшний день на его странице более 600 публикаций. Он удовлетворяет любопытство всех киноманов, создавая невероятные подборки мест съемок тогда и сейчас.

В интервью Bored Panda Слэттери рассказал, что его самая первая поездка была в 2001 году по Техасу в поисках локаций одного из его любимых фильмов "Техасская резня бензопилой". С тех пор киноман побывал в более тысячи местах, и все фотографии, размещенные на его платформах, Пол сделал лично.

Комедия "Один дома"
Фото: instagram.com/thennowmovielocations
"Изгой"
Фото: instagram.com/thennowmovielocations
Назад в будущее"
Фото: instagram.com/thennowmovielocations
"Психо"
Фото: instagram.com/thennowmovielocations
"Форрест Гамп"
Фото: instagram.com/thennowmovielocations
"Убить Билла"
Фото: instagram.com/thennowmovielocations
"Форрест Гамп"
Фото: instagram.com/thennowmovielocations
"Крестный отец"
Фото: instagram.com/thennowmovielocations
"Форсаж"Фото: instagram.com/thennowmovielocations
"Кошмар на улице Вязов"Фото: instagram.com/thennowmovielocations
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