«Доктрина Путина»: О чем российский правитель говорил в Мюнхене 15 лет назад и что из этого вышло 2 18.02.2022, 20:46

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О силовом плане расширения «сферы национальных интересов Р» хозяин Кремля тогда умолчал.

В Мюнхене начинает работу конференция по безопасности – 58-я по счету. Президент России от участия отказался. В федеральных СМИ тем временем все чаще упоминают не нынешнюю конференцию, а ту, что состоялась 15 лет назад, пишет «Настоящее время».

Мюнхенская речь Владимира Путина в феврале 2007-го стала водоразделом в отношениях России и Запада. Неожиданно для гостей конференции по безопасности российский президент заявил, что соглашаться с “однополярностью” в мире больше не намерен:

"Отдельные нормы, да по сути чуть ли не вся система права одного государства – прежде всего, конечно, Соединенных Штатов – перешагнула свои национальные границы, и, по сути, во всех сферах – в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере – навязывается другим государствам. Ну кому это понравится?"

Выступление Путина мир заметил: СМИ писали, что сотрудничество Кремля с американскими и западноевропейскими партнерами уже никогда не будет прежним.

BBC и “Deutsche Welle” спрашивали, начинается ли новая холодная война, “Die Zeit” писала о попытке “возродить старый миропорядок”, “The New York Times Таймс” – о возмущении и разочаровании Соединенных Штатов.

О силовом плане расширения “сферы национальных интересов России” Путин тогда умолчал. Война в Грузии и Сирии, аннексия Крыма и поддержка сепаратистов на украинском Донбассе – все это еще впереди. 15 лет спустя – мюнхенская речь Владимира Путина кажется почти миролюбивой. Предлагаем вспомнить, что и какими словами озвучивал тогда российский прездент.

О демократии

В 2007 году в Мюнхене Путин призывал строить международные отношения на принципах демократии. "Нельзя забывать, что демократический образ действий в политике обязательно предполагает дискуссию и кропотливую выработку решений", – заверял он.

О ценности дискуссий Путин будет говорить и после 2007-го, но к внутренней российской политике это как будто не относится: протесты “белых лент” в 2011, убийство Бориса Немцова в 2015, затем – отравление Навального и суды над оппозиционерами, массовое клеймение “иноагентов”. Никаких “дискуссий”.

О международном праве

На Мюнхенской конференции Путин осуждал "все большее пренебрежение основополагающими принципами международного права". "Односторонние, нелегитимные действия не решили ни одной проблемы. Более того, они стали генератором новых человеческих трагедий и очагов напряженности", – утверждал он.

Впрочем, такие рассуждения – только о Западе и для Запада, самого президента России они не останавливают. Спустя 1,5 года Путин войдет в Грузию, через 7 лет – вопреки международным законам и договоренностям – аннексирует Крым, затем начнет поставки оружия и зеленых человечков на Донбасс.

В 2007-м Путин заверял: "Легитимным можно считать применение силы, только если решение принято на основе и в рамках ООН".

Одобрение ООН Кремль не будет ждать ни для одной из своих будущих силовых операций. В 2020 году в конституции России закрепят ее приоритет над международным правом.

О разоружении

В 2007 году Владимир Путин призывал к разоружению и подчеркивал необходимость "обеспечить преемственность процесса сокращения ядерных вооружений".

В 2014 Вашингтон сообщит, что Москва нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, еще через пять лет администрация Трампа заявит, что нарушения продолжаются и выйдет из соглашения. Следом откажется и Россия.

"Нельзя допустить появления новых дестабилизирующих высокотехнологичных видов оружия", – призывал Путин в 2007-м.

Пройдет десяток лет и российские СМИ будут наперебой рассказывать о гиперзвуковых “Цирконах”, боевых лазерах и межконтинентальных ракетах отечественного производства.

Отдельно в мюнхенской речи 2007 года Путин остановился на вопросе "звездных войн". "Милитаризация космоса, по мнению России, может спровоцировать непредсказуемые для мирового сообщества последствия", – предупреждал он.

В 2021 году Россия испытает противоспутниковое оружие в космосе.

Об энергетике

В Мюнхене российский президент рассуждал о прозрачности энергетического рынка и утверждал: "Цена на энергоносители должна определяться рынком, а не являться предметом политических спекуляций, экономического давления или шантажа".

Все последующие годы Кремль будет шантажировать Европу российским газом и уверять, что ничего подобного не происходит. К подобной тактике отрицания Кремль прибегает регулярно: если верить российским властям, то не было ни “зеленых человечков” на Донбассе в 2014-м, ни концентрации войск у украинской границы в 2022-м.

Несмотря на заверения Кремля, вероятность полномасштабного военного конфликта между Россией и Украиной сохраняется. Опасность подобного сценария событий стала основной темой на конференции по безопасности в Мюнхене в этом году. Но поехать и официально участвовать в ее работе российская делегация отказалась.

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