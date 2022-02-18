В направлении Лельчиц едет большая колонна военной техники РФ

В направлении Лельчиц едет большая колонна военной техники РФ4
- 18.02.2022, 20:54
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На грузовиках видны знаки опасных грузов.
Через Мозырь в направлении Лельчиц только что проследовала большая колонна военной техники РФ, пишет «Флагшток».
На грузовиках, которые попали в кадр, видны знаки опасных грузов (коды: снаряды с разрывным зарядом, патроны для оружия с разрывным зарядом).
Регистрационный номер 25 региона указывает,что военный транспорт прибыл из Приморья (7000 километров от Беларуси).