В направлении Лельчиц едет большая колонна военной техники РФ 4 18.02.2022, 20:54

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На грузовиках видны знаки опасных грузов.

Через Мозырь в направлении Лельчиц только что проследовала большая колонна военной техники РФ, пишет «Флагшток».

На грузовиках, которые попали в кадр, видны знаки опасных грузов (коды: снаряды с разрывным зарядом, патроны для оружия с разрывным зарядом).

Регистрационный номер 25 региона указывает,что военный транспорт прибыл из Приморья (7000 километров от Беларуси).

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