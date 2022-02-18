закрыть
18 февраля 2022, пятница, 21:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В направлении Лельчиц едет большая колонна военной техники РФ

4
  • 18.02.2022, 20:54
  • 4,222
В направлении Лельчиц едет большая колонна военной техники РФ

На грузовиках видны знаки опасных грузов.

Через Мозырь в направлении Лельчиц только что проследовала большая колонна военной техники РФ, пишет «Флагшток».

На грузовиках, которые попали в кадр, видны знаки опасных грузов (коды: снаряды с разрывным зарядом, патроны для оружия с разрывным зарядом).

Регистрационный номер 25 региона указывает,что военный транспорт прибыл из Приморья (7000 километров от Беларуси).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Этюд с воображаемым предметом
Этюд с воображаемым предметом Ирина Халип
Похабный мир Славы Суркова
Похабный мир Славы Суркова Леонид Невзлин
Гамбит диктатора
Гамбит диктатора Гарри Каспаров
Большой секрет бункерного типа
Большой секрет бункерного типа Владимир Халип