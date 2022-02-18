Белорусы не ищут вакансий и увольняются в никуда 18.02.2022, 21:03

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Эксперт - о новых реалиях белорусского рынка труда.

Нанимателям не хватает персонала, а вакансий становится больше, чем желающих их занять. На рынке труда работы много, но хорошей работы мало, пишет myfin.by.

Работодатели в предыдущие кризисы увольняли сотрудников, а теперь люди чаще увольняются сами. Из-за политической ситуации в стране и демографической ямы 90-х есть недостаток соискателей в возрасте 20-35 лет. Об этих проблемах и подходах к их решению рассказала директор rabota.by Светлана Шапорова. Эксперт проанализировала состояние рынка труда в 2021 году.

Соискатели не спешат занять вакансии

В 2021 году появилось большое количество вакансий – прирост на 34%. Но соискатели не спешили откликаться на открывавшиеся вакансии, некоторые получали предложения, но не выходили на работу. Эксперт сравнила количество резюме на одну вакансию. Так, если в 20-м году было от 9 до 12 резюме на 1 вакансию, то в 2021 году на фоне роста вакансий наблюдалось снижение соискательской активности (5-6 резюме на 1 вакансию). Драмы здесь нет, но существенное снижение роста откликов на вакансии очевидно.

Когда несколько факторов сходятся одновременно воедино – эту ситуацию называют «идеальный шторм». Это и произошло в прошлом году.

Из-за демографической ямы Беларусь ощущает значительное снижение соискателей в возрасте 20-35 лет. Эксперт обратила внимание на то, что возрастные когорты 20-24 и 25-29 лет в течение 10 лет будут взрослеть и переходить в когорту 30-39 лет, и там тоже будет ощущаться дефицит. «Это очень важный момент: мы понимаем, что физически людей недостаточно, наших соотечественников в ближайшие 10 лет больше не будет, их количество не пополнится», – отмечает Светлана Шапорова.

Как белорусы чувствуют себя на рынке труда

В прошлом году ряд соискателей решили приостановить поиск работы из-за экономической ситуации (непонимание ситуации и того, что происходит), и потому, что недостаточной была «подушка безопасности». Часть людей не искали новую работу, так как не хотели менять профессиональную сферу.

Также, по словам соискателей, причиной их пассивности на рынке труда в прошлом году было и то, что резюме соискателей не просматривается, они не получают ответа от работодателей. Некоторые не чувствуют уверенности и сил на поиск новой работы, у части из них есть опасения не получить работу из-за возраста.

Многие соискатели, которые успешно прошли сложный пандемийный период со своими компаниями, оставались к ним лояльны. Сотрудники не уходили, боясь неопределенности, и тем более оставались лояльны, если видели, что компании не сокращали повально персонал, а поддерживали и мотивировали своих работников.

Плюс сказался фактор пандемии: кто-то болел, кто-то бросил все силы на восстановление, кто-то боялся выходить в онлайн, и даже если компании не перешли на удаленку, люди сами себя изолировали и меньше общались. Все это наложило определенный отпечаток на людей. Очень многие почувствовали выгорание, как эмоциональное, так и профессиональное. Такой период называется «великое истощение».

Люди стали увольняться в никуда

В 2021-м году у людей появилось понимание того, что работы на рынке много, но хорошей мало. Если все приблизительно одинаково, то нет особого смысла что-то менять. Например, рабочий персонал, те, кто сейчас востребован на рынке, четко начинали осознавать, что вакансий много. Если человек сегодня уволится, а завтра выйдет на рынок труда, то послезавтра он уже найдет новую работу и будет зарабатывать необходимые ему деньги.

Этот экзистенциальный кризис в прошлом году реально накрыл людей, они стали увольняться в никуда, отметила эксперт. То, что происходит у нас - это не уникально, это происходит и в России, и во всем мире. Соискатели становятся пассивными, они часто не доходят до собеседования для получения работы, увольняются.

Все больше людей ждут заботы от своих работодателей.

Кадровый отток

В прошлом году было уволено гораздо больше людей, чем нанято на работу. И около 64,5 тысячи работников, можно сказать, потерялись и не были восполнены. Тысячи не вернулись на свои рабочие места. Кто-то занял выжидательную позицию, кто-то решил сменить сферу деятельности и взял паузу. Часть сотрудников задумались о релокации и спланировали переезд.

В ближайшие 10 лет будет недостаточно персонала в возрасте 20-30 лет. Понятно, что соискатель только начинает понимать, что хочет достойной оплаты. А не секрет что на многие позиции, особенно с тяжелым физическим трудом, уровень зарплаты может быть ниже уровня рынка. В будущем, когда соискатель поймет свою ценность окончательно, работодатели вынуждены будут поднимать заработную плату на уровень рынка.

Рынок поменялся за последние два года, персонала перестало хватать, резюмировала Светлана Шапорова. И это только начало. Сложная демографическая ситуация будет надолго. Помимо дефицита людей нас ждет зарплатная гонка. Работать с рынком по-старому уже не получится. Можно перестраивать процессы, работать с персоналом внутри компании. Нужно иначе заниматься привлечением соискателей. В то же время структурные изменения на рынке тоже нас ждут. В поиске персонала, рыночном предложении вакансий сегодня нужно использовать все маркетинговые технологии.

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