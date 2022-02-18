Войска Путина в Беларуси: Что происходит вокруг Сувалкского коридора? 5 18.02.2022, 21:39

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Независимо от того, как закончится кризис вокруг Украины, угроза восточному флангу НАТО останется.

Лукашенко не готов сообщить, когда примерно 30 тыс. российских войск, находящихся в настоящее время в Беларуси, покинут страну, пишет для atlanticcouncil.org (перевод — nv.ua) внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Anlantic Council, доцент Техасского университета в Арлингтоне Брайан Уитмор.

На фоне крупнейшего со времен холодной войны развертывания войск России в Беларуси, которое включает тактические ракеты Искандер, зенитные ракетные системы С-400 и истребители СУ-35, белорусский диктатор сказал, что встретится с Путиным, чтобы решить «когда, на каких условиях и по какому графику» войска будут отводиться. «Это будет наше решение. Это наша территория», — подчеркнул он.

Развертывание российских войск в Беларуси осуществляется якобы для военных учений, которые продлятся до 20 февраля. Но войска эти размещаются угрожающе близко к белорусско-украинской границе в то время, когда Россия продолжает концентрировать более 100 тыс. солдат у собственной границы с Украиной и на аннексированном Крымском полуострове. Тем временем российские ВМС проводят боевые учения в Черном море вблизи побережья Украины.

В интервью Foreign Policy министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что характер развертывания в Беларуси предполагает, что российские войска могут не уйти никогда. «Наращивание военной мощи в Беларуси кажется чем-то более постоянным, к сожалению, и это вызывает у нас большую озабоченность», — сказал он.

В этом развертывании российских войск самое большее беспокойство, конечно, вызывает перспектива их использования в рамках полномасштабного российского вторжения в Украину. Из Беларуси эти войска могут достичь Киева примерно за два часа.

Однако не менее тревожны и долгосрочные последствия милитаризации Беларуси Путиным. Они представляют собой самое значительное изменение в расчетах безопасности в Восточной Европе со времени окончания холодной войны. Даже если бы Путин не стал провоцировать и создавать кризис вокруг Украины, это все равно ничего не меняет.

Неудивительно, что страны на восточном фланге НАТО, который граничит с Россией и Беларусью, сейчас поднимают тревогу.

Балтийские государства, в частности, обеспокоены тем, что постоянное присутствие российских войск в Беларуси способствует расширению возможностей Москвы к изоляции Сувалкского коридора. Это сухопутный участок длиной около 100 километров, который мог бы гипотетически соединить территорию Беларуси с анклавом России — Калининградской областью. Сейчас по этой территории проходит граница Польши с Литвой.

Если бы Россия смогла захватить и изолировать этот стратегический участок европейской земли, Эстония, Латвия и Литва оказались бы отрезанными от остальной части НАТО. Три балтийских государства не смогут получить подкрепления с суши и будут уязвимы перед агрессией со стороны Москвы.

В комментарии для Washington Post канцлер министерства обороны Эстонии Кусти Салм сказал без обиняков: «Сейчас мы полуостров. А можем стать островом».

Кроме того, говоря о внешней политике, Кристиан Мяе, начальник Департамента НАТО и Европейского Союза Министерства Эстонии назвал российское наращивание в Беларуси «поворотным моментом», добавив, что в прошлом «Беларусь всегда сопротивлялась постоянному размещению российских войск. То, что мы сейчас видим, это стратегические возможности, в дополнение к обычным войскам, которые еще больше изменят расчеты в пользу России».

Литва и Польша, обе из которых граничат с Беларусью на Западе, призывают США и НАТО развернуть больше войск и военной техники для уязвимых восточных членов альянса.

После встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что ее страна нуждается в «расширении присутствия партнеров НАТО в Литве». И министр иностранных дел Польши Рау сказал госсекретарю США Энтони Блинкену, что сдерживание необходимо усилить: «Перед лицом потенциальной угрозы, растущей по другую сторону нашей границ, необходимо большее присутствие войск НАТО».

Примерно 12 тыс. военных НАТО и США в настоящее время размещены в странах Балтии, Польше и Румынии на ротационной основе. 24 января президент США Джо Байден привел 8500 американских военных в «высокую боевую готовность» для развертывания в Восточной Европе в случае необходимости. А 2 февраля Пентагон перебросил 2 тыс военных в Европу, в основном в Польшу, и еще тысячу военных из Германии в Румынию.

Все эти шаги приветствуются. Но учитывая, как сильно российская милитаризация Беларуси меняет ситуацию в плане безопасности для государств НАТО, находящихся его на восточном фланге, этих шагов недостаточно. США и НАТО должны рассмотреть вопрос о предоставлении Балтии и Польше того, о чем они просили в течение многих лет — постоянных баз США и НАТО.

В настоящий момент все внимание приковано к тому, как Россия бряцает оружием вдоль украинской границы. Но независимо от того, как закончится созданный Путиным кризис вокруг Украины, угроза восточному флангу НАТО останется.

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